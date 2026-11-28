Tarik Muharemović pružio je još jednu zapaženu partiju u dresu Leedsa, koji je u 12. kolu engleskog Premiershipa savladao Coventry rezultatom 3:0 i upisao treću uzastopnu pobjedu.

Bh. nogometaš proveo je svih 90 minuta na terenu i bio među najboljim pojedincima u ekipi koju predvodi Daniel Farke. Leeds je od početka susreta tražio put do protivničke mreže, a prednost je stekao u završnici prvog poluvremena.

Dominic Calvert-Lewin doveo je domaći tim u vodstvo u 40. minuti nakon asistencije Seana Longstaffa. Isti igrač pet minuta kasnije povećao je prednost Leedsa, a konačnih 3:0 postavio je u 66. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici.

Ovom pobjedom Leeds je nastavio uspješan niz i stigao do trećeg uzastopnog trijumfa u prvenstvu, uz značajan doprinos bh. reprezentativca koji je odigrao cijeli susret.