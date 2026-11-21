Leeds United priredio je iznenađenje u 11. kolu engleskog Premiershipa savladavši Chelsea rezultatom 4:1 na Stamford Bridgeu, a značajnu ulogu u velikoj gostujućoj pobjedi imao je i reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović.

Domaći su bolje otvorili susret i poveli u 25. minuti. Nakon asistencije Rogersa, Emegha je zatresao mrežu za vodstvo Chelseaja od 1:0.

Ipak, Leeds nije dugo čekao na odgovor. Već tri minute kasnije Calvert-Lewin je asistirao Okaforu, koji je pogodio za izjednačenje i vratio goste u utakmicu.

Preokret je uslijedio na početku drugog poluvremena. U 53. minuti sudija Michael Oliver dosudio je penal za Leeds nakon igranja rukom Rogersa, a Calvert-Lewin je bio siguran s bijele tačke za 1:2.

Samo šest minuta kasnije Okafor je postigao svoj drugi pogodak na utakmici i povećao prednost gostiju na 3:1. Konačan rezultat postavio je Aaronson u 91. minuti, potvrdivši ubjedljivu pobjedu Leedsa.

Zapaženu partiju pružio je i Tarik Muharemović, koji je ponovo bio među bolje ocijenjenim igračima svoje ekipe. Bh. reprezentativac se pred kraj prvog poluvremena upisao i u strijelce, ali je pogodak poništen zbog prethodnog ofsajda Justina.

Leeds je tako na jednom od najpoznatijih engleskih stadiona stigao do velike pobjede, dok će Muharemović i njegovi saigrači imati mnogo razloga da pamte gostovanje na Stamford Bridgeu.