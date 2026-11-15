Zmajevi u utorak protiv Rumunije: Poznat termin posljednje utakmice Lige nacija

RTV SLON

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak, 17. novembra, igra protiv Rumunije u posljednjem kolu grupne faze UEFA Lige nacija. Susret će biti odigran na stadionu Bilino polje u Zenici, s početkom u 20:45 sati, a izabranici selektora Sergeja Barbareza pokušat će pobjedom završiti takmičenje u grupi B4.

Zmajevi u ovaj susret ulaze nakon poraza od Švedske rezultatom 3:2 u Solni. Iako su na poluvremenu gubili 3:0, bh. reprezentativci su u nastavku utakmice golovima Armina Gigovića i Seada Kolašinca smanjili zaostatak, ali nisu uspjeli doći do izjednačenja.

Porazom u Švedskoj reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez mogućnosti osvajanja prvog mjesta u grupi, ali je već osigurala drugu poziciju i nastup u baražu za plasman u elitnu Ligu A.

Zmajevi protiv Rumunije žele pobjedu pred domaćim navijačima

Reprezentacija BiH trenutno ima osam bodova iz pet odigranih utakmica, dok vodeća Švedska ima 13. Poljska je na trećem mjestu s četiri boda, a Rumunija je posljednja s tri osvojena boda.

Bosna i Hercegovina i Rumunija već su se sastale u aktuelnom izdanju Lige nacija. U utakmici odigranoj 28. septembra u Bukureštu Zmajevi su slavili rezultatom 4:2.

Predstojeći duel na Bilinom polju bit će prilika da bh. reprezentacija ponovi uspjeh iz prvog međusobnog susreta i pred domaćom publikom završi grupnu fazu pozitivnim rezultatom.

Za isti dan zakazana je i utakmica između Poljske i Švedske, kojom će biti kompletirano posljednje kolo grupe B4.

Barbarez i Zmajevi nastavljaju pripreme

Prema rasporedu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, selektor Sergej Barbarez održat će konferenciju za medije u ponedjeljak u 11 sati u prostorijama Saveza u Sarajevu.

Istog dana u 18 sati planiran je trening reprezentacije BiH na stadionu Asim Ferhatović Hase, dok će reprezentacija Rumunije svoju konferenciju za medije održati u 20:30 sati na Bilinom polju u Zenici.

Susret Bosne i Hercegovine i Rumunije igra se u utorak od 20:45 sati, a Zmajevi će nakon završetka grupne faze nastaviti takmičenje kroz baraž za plasman u Ligu A UEFA Lige nacija.

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