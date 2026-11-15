UEFA odredila sudije za BiH i Rumuniju, Španac prvi put glavni arbitar Zmajevima

RTV SLON
Foto: Ilustracija

UEFA je odredila sudijsku ekipu za utakmicu posljednjeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Rumunije, a glavni arbitar bit će španski sudija Jose Maria Sanchez Martinez.

Pomoćnici će mu biti sunarodnjaci Raul Cabanero Martinez i Inigo Prieto Lopez de Cerain, dok je za četvrtog sudiju određen Juan Martinez Munuera. Za VAR sobu zaduženi su Cesar Soto Grado i Alejandro Muniz Ruiz.

Sanchez Martinez već je bio dio sudijske ekipe na utakmici reprezentacije BiH, ali ne u ulozi glavnog arbitra. Na susretu protiv Italije, odigranom 31. marta 2026. godine u Zenici, u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo, obavljao je funkciju četvrtog sudije. Glavni arbitar tada je bio Francuz Clement Turpin.

Utakmica je završena rezultatom 1:1, a Italija je nakon izvođenja penala izborila plasman na Svjetsko prvenstvo. Duel s Rumunijom bit će tako prvo pojavljivanje Sancheza Martineza u ulozi glavnog sudije na utakmici seniorske reprezentacije BiH.

Španac je po zanimanju ekonomista, a tokom karijere sudio je brojne utakmice Lige prvaka i Evropske lige. Među značajnijim angažmanima izdvaja se i revanš utakmica Superkupa Španije između Real Madrida i Barcelone 2017. godine.

Susret BiH i Rumunije igra se u utorak od 20:45 sati. Zmajevi u utakmicu ulaze nakon što su već osigurali drugo mjesto u grupi, pa ishod ovog susreta neće promijeniti njihov konačni plasman.

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