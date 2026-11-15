Porezna uprava FBiH za dva dana izvršila 511 kontrola, izrečene kazne od 785.825 KM

Porezna uprava Federacije BiH izvršila je 511 inspekcijskih kontrola tokom 13. i 14. novembra, a nepravilnosti su utvrđene kod 56 posto kontrolisanih poreznih obveznika. Zbog kršenja propisa zapečaćen je 81 poslovni objekat, dok su izrečene novčane kazne dostigle 785.825 KM.

Kontrole su obuhvatile ugostiteljske, trgovačke i pekarske objekte, priređivače igara na sreću, građevinske firme i druge uslužne djelatnosti. Inspektori su provjeravali poštivanje propisa koji se odnose na prijavu radnika, fiskalizaciju i zakonitost poslovanja.

Tokom nadzora zatečeno je 806 prijavljenih i 121 neprijavljeni radnik. Otkrivena su i 23 objekta koja su radila bez odobrenja nadležnog organa, 16 obveznika bez instaliranog fiskalnog uređaja te 207 onih koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Prekršajni nalozi izdati su u 286 kontrola.

U Tuzlanskom kantonu 26 objekata zapečaćeno

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 96 kontrola. Inspektori su zatekli 161 prijavljenog i 34 neprijavljena radnika, a utvrđeno je i da pet objekata nije imalo odobrenje za rad, dok pet obveznika nije imalo instaliran fiskalni uređaj.

Nepravilnosti u evidentiranju prometa utvrđene su kod 38 obveznika. Zbog kršenja propisa zapečaćeno je 26 objekata, a u 57 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s kaznama u ukupnom iznosu od 138.775 KM.

U Kantonu Sarajevo obavljene su 83 kontrole, nakon kojih je zapečaćeno 10 objekata, a izrečene su kazne od 94.600 KM. U Zeničko-dobojskom kantonu provedene su 72 kontrole, zapečaćeno je 19 objekata, dok su kazne iznosile 95.700 KM.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu izvršeno je 59 kontrola, zapečaćena su tri objekta, a izrečene kazne iznosile su 108.200 KM. U Srednjobosanskom kantonu obavljeno je 56 kontrola, uz 11 zapečaćenih objekata i kazne od 95.650 KM.

Kontrole su provedene i u ostalim kantonima, a u tri slučaja, na području Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo, inspektorima je bila potrebna asistencija policijskih službenika.

Iz Porezne uprave FBiH najavili su nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije.