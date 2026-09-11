Sud utvrdio da je štrajk zaposlenika Porezne uprave FBiH bio nezakonit

Nedžida Sprečaković
Porez,

Štrajk zaposlenika Porezne uprave FBiH koji je bio najavljen za 31. august ove godine proglašen je nezakonitim, nakon presude Općinskog suda u Sarajevu.

Sud je poništio Odluku o štrajku od 3. jula 2026. godine te zabranio Sindikalnoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH organizovanje i provođenje štrajka na osnovu ranije donesene odluke i najave.

Iz Porezne uprave FBiH navode da uvažavaju zahtjeve i nastojanja Sindikalne organizacije usmjerena na poboljšanje radnopravnog i materijalnog položaja zaposlenika.

Ističu da menadžment ostaje opredijeljen za zaštitu prava zaposlenih, unapređenje uslova rada i ostvarivanje njihovih materijalnih i drugih prava, ali isključivo u skladu s važećim propisima.

Porezna uprava FBiH poručila je i da ostaje otvorena za dijalog sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika, kao i sa Sindikalnom organizacijom Porezne uprave.

Kako navode, pitanja važna za zaposlenike bit će razmatrana kroz razgovore i zakonom predviđene procedure, uz podršku zakonitim načinima ostvarivanja njihovih prava.

Presudom Općinskog suda u Sarajevu tako je potvrđeno da štrajk zaposlenika Porezne uprave FBiH nije mogao biti organizovan i proveden na način predviđen odlukama iz jula ove godine.

pročitajte i ovo

Vijesti

Porezna uprava FBiH: Najavljeni štrajk nije počeo, prolongiran do okončanja sudskog...

BiH

Zaposlenici Porezne uprave FBiH od danas u štrajku

Tuzla i TK

Porezni inspektori u akciji: U TK zapečaćeno šest objekata, kazne 55.500...

Vijesti

U FBiH za sedam mjeseci uplaćeno više od 5,17 milijardi KM...

Vijesti

Štrajk bivših radnika Koksare Lukavac: Traže uvezivanje staža i isplatu potraživanja

Vijesti

Porezna uprava FBiH zapošljava 12 namještenika

Vijesti

Radno sposobno stanovništvo u FBiH: Manje od polovine ekonomski aktivno

Vijesti

Požari u TK: U Klokotnici velika materijalna šteta, gorjelo i na Husinu

BiH

Posjetili smo testne izbore: Ovako će izgledati glasanje na ovogodišnjim izborima

Vijesti

U Tuzli najavljen mirni protest zbog pritvora maloljetnice nakon incidenta u školi

Vijesti

SAD obilježava 25 godina od napada 11. septembra, gotovo 3.000 ljudi izgubilo život

Učitati više