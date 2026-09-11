Sud utvrdio da je štrajk zaposlenika Porezne uprave FBiH bio nezakonit

Štrajk zaposlenika Porezne uprave FBiH koji je bio najavljen za 31. august ove godine proglašen je nezakonitim, nakon presude Općinskog suda u Sarajevu.

Sud je poništio Odluku o štrajku od 3. jula 2026. godine te zabranio Sindikalnoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH organizovanje i provođenje štrajka na osnovu ranije donesene odluke i najave.

Iz Porezne uprave FBiH navode da uvažavaju zahtjeve i nastojanja Sindikalne organizacije usmjerena na poboljšanje radnopravnog i materijalnog položaja zaposlenika.

Ističu da menadžment ostaje opredijeljen za zaštitu prava zaposlenih, unapređenje uslova rada i ostvarivanje njihovih materijalnih i drugih prava, ali isključivo u skladu s važećim propisima.

Porezna uprava FBiH poručila je i da ostaje otvorena za dijalog sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika, kao i sa Sindikalnom organizacijom Porezne uprave.

Kako navode, pitanja važna za zaposlenike bit će razmatrana kroz razgovore i zakonom predviđene procedure, uz podršku zakonitim načinima ostvarivanja njihovih prava.

Presudom Općinskog suda u Sarajevu tako je potvrđeno da štrajk zaposlenika Porezne uprave FBiH nije mogao biti organizovan i proveden na način predviđen odlukama iz jula ove godine.