Nagradni video konkurs za školarce na temu „Moj nastavnik, moj uzor“

Nedžida Sprečaković
Nagradni video konkurs za školarce na temu „Moj nastavnik, moj uzor“
Nagradni video konkurs za školarce na temu „Moj nastavnik, moj uzor“

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je nagradni video konkurs pod nazivom „Moj nastavnik, moj uzor“, namijenjen svim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja kantona. Cilj konkursa je promocija pozitivne uloge prosvjetnih radnika, isticanje značaja nastavničkog poziva te podsticanje kreativnosti mladih kroz izradu kratkih filmova.

Pravo učešća imaju učenici svih osnovnih i srednjih škola u TK, a radove mogu prijaviti pojedinačno ili u timu od najviše četiri učenika pod vodstvom mentora. Svaka škola na konkurs može poslati samo jedan autorski film.
Uslovi konkursa:

Tema i trajanje: Kratki film mora odgovarati temi konkursa i trajati najviše 5 minuta.

Format: Video mora biti snimljen u HD kvalitetu (format 16:9, MP4 ili MOV) prilagođenom za medijsko prikazivanje.

Autorska prava: Film mora biti originalno autorsko djelo učenika.

Stručni žiri ocijenit će pristigle radove i odabrati tri najbolja, za koja su obezbijeđene diplome i vrijedne nagrade. Pobjednički filmovi bit će javno promovirani, dok će nagrade učenicima biti svečano uručene na manifestaciji povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja.

Detaljne informacije o načinu i roku prijave, kao i konkursnoj dokumentaciji, dostupne su na zvaničnoj web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

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