Nagradni video konkurs za školarce na temu „Moj nastavnik, moj uzor“

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je nagradni video konkurs pod nazivom „Moj nastavnik, moj uzor“, namijenjen svim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja kantona. Cilj konkursa je promocija pozitivne uloge prosvjetnih radnika, isticanje značaja nastavničkog poziva te podsticanje kreativnosti mladih kroz izradu kratkih filmova.

Pravo učešća imaju učenici svih osnovnih i srednjih škola u TK, a radove mogu prijaviti pojedinačno ili u timu od najviše četiri učenika pod vodstvom mentora. Svaka škola na konkurs može poslati samo jedan autorski film.

Uslovi konkursa:

Tema i trajanje: Kratki film mora odgovarati temi konkursa i trajati najviše 5 minuta.

Format: Video mora biti snimljen u HD kvalitetu (format 16:9, MP4 ili MOV) prilagođenom za medijsko prikazivanje.

Autorska prava: Film mora biti originalno autorsko djelo učenika.

Stručni žiri ocijenit će pristigle radove i odabrati tri najbolja, za koja su obezbijeđene diplome i vrijedne nagrade. Pobjednički filmovi bit će javno promovirani, dok će nagrade učenicima biti svečano uručene na manifestaciji povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja.

Detaljne informacije o načinu i roku prijave, kao i konkursnoj dokumentaciji, dostupne su na zvaničnoj web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke TK.