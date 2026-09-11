Pojačan saobraćaj pred vikend, na granicama BiH trenutno bez dužih zadržavanja

Posljednjeg radnog dana ove sedmice na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini nema dužih zadržavanja, ali se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja zbog predstojećeg vikenda.

Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, dok je vidljivost na pojedinim dionicama smanjena zbog jutarnje magle. Vozačima se preporučuje dodatni oprez i zbog posljedica višemjesečne suše i požara.

Požari su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci–Ruište, a nadležne službe ovog jutra vrše nadzor nad ovom dionicom.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, dok je saobraćaj preusmjeren dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad–Lepenica zbog radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnoj cesti Bugojno–Novi Travnik, na Rostovu, zbog čega se radnim danima od 7 do 16:30 sati saobraća usporeno i naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija, u toku je izgradnja dodatne trake za spora vozila. Na usponu iz pravca Podromanije saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum, gdje se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati saobraća usporeno i uz naizmjenično propuštanje vozila.

Zbog registracije putnika prema novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, na pojedinim graničnim prijelazima moguća su duža zadržavanja.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.