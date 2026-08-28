Pojačan promet i gužve na graničnim prelazima

Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila s kolovoza, saobraćaj na regionalnom putu Breza–Vareš je normalizovan i odvija se nesmetano.

Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji usljed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik.

Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Na autocesti A-1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog sanacionih radova, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja.

U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik (na Rostovu), zbog čega se svakog radnog dana od 07 do 16:30 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Još danas (28.08.), zbog sanacionih radova na Perića mostu, od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislavgrad-Blidinje.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.