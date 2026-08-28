Vlada TK mijenja način obračuna mjesečnih karata za zaposlene

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je Odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreži linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene.

Umjesto dosadašnje jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene ubuduće će se određivati Cjenovnikom, uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza.

Izmjenama se želi odgovoriti na probleme zaposlenih čije radno mjesto nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, kao i onih koji do posla moraju koristiti više linija i presjedanja.

Posebno su uzete u obzir potrebe zaposlenih koji rade u smjenama ili noću, kada javni prijevoz nije dostupan u dovoljnoj mjeri ili ga nije moguće redovno koristiti.

Na ovaj način, kako je navedeno, stvaraju se uslovi za pravednije i funkcionalnije određivanje troškova prijevoza zaposlenih, u skladu sa stvarnim okolnostima njihovog dolaska na posao i povratka kući.