Građane Živinica već sutra bi mogla dočekati jedna od najznačajnijih odluka kada je riječ o javnom prevozu. Gradsko vijeće razmatra prijedlog prema kojem bi brojne kategorije stanovništva imale potpuno besplatan gradski i prigradski prevoz, dok bi cijene karata za ostale korisnike bile značajno snižene.

Živinice uvode besplatan javni prevoz za brojne kategorije i niže cijene karata za ostale građane

Grad Živinice najavio je sistemsko rješenje problema javnog linijskog prevoza, koji je godinama predstavljao jedan od najvećih izazova za stanovnike udaljenijih mjesnih zajednica. Novi prijedlog odluke, koji se sutra nalazi pred Gradskim vijećem, predviđa gotovo stotinu dnevnih polazaka i povrataka, te povezivanje svih dijelova grada bez izuzetka.

„Mi smo analizirali različite modele organizacije javnog prevoza i uočili niz nedostataka u rješenjima koja se primjenjuju u drugim lokalnim zajednicama. Na osnovu toga pred građane izlazimo s novom odlukom za koju smatramo da će biti jedinstvena, sigurno na području Tuzlanskog kantona, a vjerovatno i šire. Ovom odlukom precizno smo definisali obim linijskog prevoza, sa ukupno 48 polazaka i 48 povrataka dnevno, dakle ukupno negdje blizu stotinu dnevnih prevoza u jednom i drugom pravcu”, kazao je Began Muhić, gradonačelnik Živinica.

U budžetu za 2026. godinu za ovu namjenu planiran je milion konvertibilnih maraka, a novina je i model javne nabavke, prema kojem će se prevoz plaćati po pređenom kilometru. Poseban akcenat stavljen je na socijalnu komponentu, jer će veliki broj građana imati pravo na besplatan prevoz.

„Ratni i vojni invalidi, nosioci najvećih ratnih priznanja, zlatni ljiljani, građani slabog imovinskog stanja koji su u službenoj evidenciji Javne ustanove Centra socijalnog rada Živinice i vode se kao stali korisnici socijalne zaštite, demobilisani borci koji se vode na evidenciji Službe za zapošljavanje koji su u odbrani zemlje proveli najmanje 12 mjeseci i više, civilne žrtve rata sa procentom invalidnosti 60% i više, osobe sa invaliditetom, osobe starije od 65 godina, svi penzioneri, porodice poginulih boraca, djeca do 6 godina- dokaz na osnovu CIPS-a, učenici koji pohađaju osnovnu školu, srednju školu, svi studenti i sve osobe koje se nalaze za evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona”, pojašnjava gradonačelnik.

Za građane koji nisu obuhvaćeni ovim kategorijama, predviđeno je značajno smanjenje cijena karata, u prosjeku za oko 50 posto. Iz Gradske uprave ističu da je cilj potaknuti korištenje javnog prevoza, smanjiti gužve u saobraćaju i rasteretiti gradske parkinge.

„Ono što je bitno istaći jeste da mi želimo da našim sugrađanima na najbolji način riješimo način prijevoza u grad, da smanjimo gužve u gradu, kada je u pitanju dolazak individualnim automobilima i putničkim sredstvima“, rekao je Nail Jusić, predsjedavajući GV Živinice.

Nakon eventualnog usvajanja odluke, slijedi raspisivanje javne nabavke, a početak primjene novog sistema javnog prevoza očekuje se do sredine aprila, ukoliko ne bude žalbi u postupku. Iz Gradske uprave poručuju da je ovo prvi put da se javni prevoz u Živinicama uređuje na dugoročno održiv i socijalno osjetljiv način.