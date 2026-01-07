MZ Tupković: Nakon tri dana bez električne energije, mještani organizovali protest

Mještani naselja Šiba–Pehratovići, Trojane i okolnih mjesta, koji su prethodnih dana bili bez električne energije, danas su održali protest zbog dugotrajnog prekida u snabdijevanju strujom i otežanih uslova za svakodnevni život.

Kako je saopćio predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Tupković Edin Jahić, problem sa napajanjem električnom energijom i dalje je prisutan zbog preopterećenja mreže. U razgovoru s uposlenicima Elektrodistribucije, mještanima je pojašnjeno da prilikom ponovnog puštanja struje dolazi do prevelikog opterećenja sistema, zbog čega dolazi do novih prekida.

Jahić je pozvao građane da, nakon što je električna energija ponovo uspostavljena, pokušaju smanjiti potrošnju i broj uključenih električnih uređaja, kako bi se provjerilo da li je moguće obezbijediti stabilno snabdijevanje barem tokom noćnih sati.

Istakao je da je svjestan da ovakvo stanje nije ni realno ni prihvatljivo, ali da je to trenutno jedini način da se, makar privremeno, omoguće osnovni uslovi za život dok se situacija ne stabilizuje. Dodao je da mještani, osim smanjenja potrošnje, trenutno nemaju druge mogućnosti, zbog čega su se i odlučili na današnje protestno okupljanje.

Mještani su na protestu zatražili hitno i trajno rješenje problema s elektroenergetskom mrežom, naglašavajući da višednevni prekidi u snabdijevanju strujom ozbiljno ugrožavaju svakodnevni život, posebno u zimskim uslovima.