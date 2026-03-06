Deveti protest u Sarajevu: Građani traže odgovornost za smrt studenta Erdoana Morankića

Jasmina Ibrahimović
Foto: Screenshot

Građani Sarajeva okupili su se danas ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo na devetim po redu protestima, zahtijevajući odgovornost za tramvajsku nesreću koja se dogodila 12. februara kod Zemaljskog muzeja, kada je poginuo 23-godišnji student Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene, među njima i 16-godišnja učenica koja je zadobila teške povrede.

Mirno okupljanje organizovala je neformalna grupa građana „Hoćel’ ta promjena“, koju većinom čine studenti i srednjoškolci. Okupljeni su istakli da žele podsjetiti vlasti da građani prate njihove odluke i traže odgovornost za sigurnost u javnom saobraćaju.

„Želimo pokazati da pratimo odluke. Naša djeca zavise od njihovih odluka. Nazvali su nas malom skupinom, ali bitno je pokazati da nećemo stati i da nismo mala skupina“, poručili su organizatori.

Protest je započeo okupljanjem u parku ispred zgrade Vlade KS, gdje su studenti Akademije likovnih umjetnosti u tišini držali fotografije svog kolege Erdoana Morankića. Tokom okupljanja pročitano je pet zahtjeva upućenih vlastima.

Građani traže zaštitu prava na mirno okupljanje, nezavisnu i transparentnu istragu o tramvajskoj nesreći, uključujući vještačenje međunarodnih stručnjaka, te pokretanje šire istrage o stanju u javnom preduzeću GRAS.

Jedan od zahtjeva odnosi se i na političku odgovornost, pa su organizatori zatražili sazivanje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u roku od sedam dana, prihvatanje ostavke aktuelne Vlade i izbor nove koja bi preuzela odgovornost za sigurnost građana i funkcionisanje javnog prijevoza.

Okupljeni su također istakli potrebu za temeljitom obnovom sistema javnog prijevoza, modernizacijom infrastrukture i vozila te osiguravanjem sigurnog i pouzdanog javnog transporta.

Tokom protesta pristizale su nove grupe građana, među kojima su bili i roditelji koji su ranije izgubili djecu u različitim tragičnim slučajevima. Nosili su fotografije stradalih i transparente s porukama poput „Mladost koju je ubio sistem“ i „Ubijate nam mladost“.

Nakon obraćanja i čitanja zahtjeva, okupljeni su krenuli u mirnu šetnju prema Vječnoj vatri, a potom prema Baščaršiji, gdje su se nakratko zaustavili kod Sebilja. Saobraćaj se tokom protesta odvijao bez većih zastoja i blokada.

Organizatori su najavili da će novi, masovniji protest biti održan 14. marta kod Zemaljskog muzeja.

