Sarajevo dobilo direktnu avioliniju sa jednim od velikih europskih gradova

Na Međunarodni aerodrom Sarajevo jutros, 9. maja, sletio je avion kompanije Eurowings, čime je zvanično obnovljena direktna redovna aviolinija između Berlina i Sarajeva.

Uspostavljanje ove aviolinije trebalo bi doprinijeti jačanju turističkih tokova, boljoj povezanosti glavnog grada BiH sa Njemačkom, većem dolasku turista, ali i razvoju poslovne saradnje i investicija.

Povodom obnove linije oglasio se i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, koji je istakao da je riječ o važnom koraku za međunarodnu povezanost glavnog grada.

“Od danas je ponovo uspostavljena direktna, redovna aviolinija Berlin – Sarajevo. Ova linija ima višestruki značaj, jača turistički potencijal, ali i otvara prostor za poslovnu saradnju, investicije i bolje veze sa našim prijateljskim njemačkim gradovima”, poručio je Avdić.

Aviolinija Berlin, Sarajevo bit će aktivna do 24. oktobra 2026. godine. U maju, junu, septembru i oktobru letovi će se obavljati subotom, dok će u julu i augustu biti dostupni četvrtkom i subotom.