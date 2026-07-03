Portret Angele Merkel predstavljen u Berlinu

Portret Angele Merkel predstavljen je ove sedmice u berlinskom Bode-Museumu, gdje je pred zvanicama, članovima porodice, prijateljima i umjetničkim kritičarima otkrivena slika bivše njemačke kancelarke.

Autor portreta je mladi umjetnik Jérémie Queyras, koji je mjesecima u tajnosti radio na slici u studiju u vladinoj četvrti Berlina. Merkel i Queyras su, prema pisanju britanskog Guardiana, tokom rada provodili sate zajedno, razgovarali o različitim temama, slušali klasičnu muziku, ali i radili u tišini.

Portret Angele Merkel bit će izložen do oktobra

Na slici je Angela Merkel prikazana u prepoznatljivom sakou, jednom od odjevnih komada po kojima je bila prepoznatljiva tokom 16 godina na čelu njemačke vlade. Umjetnik ju je prikazao u plavoj jakni s velikim dugmadima, a pažnju javnosti privukli su i detalji koji se nalaze iza nje, među kojima su predmeti povezani s njenim nekadašnjim kancelarijskim stolom.

Portret Angele Merkel bit će izložen u Bode-Museumu do oktobra, nakon čega bi trebao biti premješten u zgradu njemačke kancelarije. Tamo će biti postavljen uz portrete njenih prethodnika, među kojima su Konrad Adenauer, Helmut Kohl i Gerhard Schröder.

Queyras, koji je rođen u Parizu, a odrastao u južnoj Njemačkoj, rekao je da nikada sam ne bi došao na ideju da naslika Merkel, ali ga je na to podstakla jedna poznanica. Nakon toga joj je poslao rukom pisano pismo i kopije svojih ranijih radova. Odgovor je, kako je naveo, čekao tri godine.

Kada su se konačno sastali, Merkel mu je povjerila izradu portreta, iako prethodno nije vidjela nijedan njegov originalni rad. Umjetnik je priznao da je zadatak doživio kao veliki izazov, a s bivšom kancelarkom razgovarao je i o tome šta portret treba predstavljati i zašto ulje na platnu ima drugačiju težinu od fotografije.

Posebnu pažnju Queyras je posvetio položaju ruku Angele Merkel. Njena poznata poza s rukama spojenim u oblik romba godinama je bila jedan od simbola njenog političkog nastupa, ali su i umjetnik i bivša kancelarka zaključili da bi takav prikaz bio previše očekivan. Umjesto toga, jedna ruka na slici mirno počiva na naslonu stolice, dok je druga spuštena.

Portret Angele Merkel predstavljen je u trenutku kada se u Njemačkoj sve češće govori o nostalgiji za periodom njene vladavine. Pet godina nakon što je napustila funkciju, mnogi se prisjećaju njenog političkog stila, smirenosti i poruka koje su obilježile krizne periode u zemlji i Evropi.

Umjetnik je rekao da je Merkel obilježila veliki dio njegovog života, jer je od njegovog djetinjstva do odrasle dobi bila stalno prisutna u njemačkoj politici. Njegova želja je, kako je naveo, da posjetioci odmah prepoznaju Merkel na slici, ali i da je vide iz drugačije perspektive.