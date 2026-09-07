Sve više porodica se vraća: U škole u TK stiglo 177 učenika iz inostranstva

Tuzlanski kanton postaje područje gdje se ljudi vraćaju: Za godinu dana u škole se vratilo 177 učenika

U osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona za godinu dana vratilo se 177 učenika iz inostranstva, objavio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Ovaj podatak, kako je naveo Omerović, pokazuje trend povećanja broja učenika koji se sa svojim porodicama vraćaju u Tuzlanski kanton.

U septembru 2024. godine u škole se iz inostranstva vratilo 82 učenika, godinu kasnije 136, dok je sada evidentirano njih 177. To znači da se u posljednje tri godine u osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona vratilo ukupno 395 učenika.

„Ako pođemo od pretpostavke da u Tuzlanskom kantonu trenutno imamo 25 škola (17 osnovnih i 8 srednjih) koje imaju manje učenika od 177, onda možemo kazati da se za samo godinu dana iz inostranstva vratila jedna cijela škola učenika“, naveo je Omerović.

Poseban značaj ovom podatku daje činjenica da se, za razliku od prethodnih godina, povratak učenika ove godine bilježi u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona.

Najviše učenika vratilo se u Tuzlu – 44, zatim u Živinice 30 i Srebrenik 23. U Kalesiju se vratilo 17 učenika, Gračanicu 16, Banoviće 11, Gradačac 10, Lukavac 9, Čelić 5, Kladanj 4, Doboj Istok i Teočak po 3, dok su u Sapni evidentirana dva povratnika.

Učenici i njihove porodice najviše su se vraćali iz Slovenije, iz koje je stiglo 56 učenika. Slijede Njemačka sa 34, Sjedinjene Američke Države sa 18, Francuska sa 15, Austrija sa osam, Italija sa šest, dok je iz Belgije, Luksemburga, Norveške i Hrvatske stiglo po pet učenika.

Povratak je zabilježen i iz Švicarske, Češke, Švedske, Kanade, Sjeverne Makedonije, Finske, Nizozemske, Turske, Poljske i Tunisa.

Omerović je kao primjer naveo i susret sa Eldinom Ključićem, koji se sa suprugom i dvoje djece vratio iz Slovenije. Djecu je upisao u Osnovnu školu „Podorašje“ u Podorašju kod Srebrenika, a nakon povratka pokrenuo je privatni posao koji u međuvremenu proširuje.

Na pitanje zbog čega se vratio, Ključić je, prema riječima ministra, odgovorio jednostavno: „Moja kuća je u Bosni.“

Podaci o povratku učenika tako, osim statističkog pokazatelja, govore i o životnim odlukama porodica koje odlučuju svoj život nastaviti u Bosni i Hercegovini.

„Iza svakog ovog broja nalazi se jedna porodica, jedna životna odluka i jedna priča o povratku“, poručio je Omerović.