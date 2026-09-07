Doboj: Višestrukom povratniku u prekršajima oduzet automobil

Jasmina Ibrahimović
Folo: Ilustracija

Policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 privremeno su oduzeli automobil od muškarca koji je, prema navodima policije, višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja.

Kontrola je obavljena 4. septembra oko 15.45 sati, kada je zaustavljen automobil Volkswagen kojim je upravljao D.H. sa područja Doboja.

Policija je utvrdila da je D.H. vozio prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom.

Provjerom u Registru novčanih kazni utvrđeno je i da ima dug u iznosu od 2.920 KM.

Zbog bojazni da bi mogao ponoviti prekršaj, te činjenice da je višestruki povratnik, policija mu je privremeno oduzela automobil.

Protiv D.H. bit će pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

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