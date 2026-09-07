Konaković povlači gotovo cijelo osoblje Ambasade BiH iz Beograda

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je povlačenje gotovo cjelokupnog osoblja Ambasade BiH u Beogradu, kao odgovor na postupke srbijanskih zvaničnika i veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegove smrti i sahrane.

Konaković je na konferenciji za medije pojasnio da će biti povučeni svi uposlenici za koje Ministarstvo vanjskih poslova BiH ima nadležnost, dok bi ambasador Aleksandar Vranješ i konzul ostali u Beogradu, jer o njihovom imenovanju i eventualnom opozivu odlučuje Predsjedništvo BiH.

Prema njegovim riječima, konzularne poslove koji se trenutno obavljaju u Srbiji trebali bi preuzeti uposlenici diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Odluka je najavljena nakon sahrane Ratka Mladića održane u Beogradu, kojoj su prisustvovali brojni zvaničnici i javne ličnosti. Mladić je umro u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu zatvora nakon što je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Konaković je kao posebno zabrinjavajuće izdvojio poruke koje su se posljednjih dana pojavljivale u Srbiji, među kojima i onu na utakmici Crvene zvezde sa sadržajem „Pravac Potočari“, navodeći da je to za njega bio „zadnji alarm za uzbunu“.

Poručio je da bi, kada bi za to imao ovlasti, prekinuo diplomatske odnose sa Srbijom, ali da će u okviru svojih nadležnosti nastojati odnose svesti na najmanju moguću mjeru.

„Uskratit ću, smanjit ću svaku komunikaciju s njima. Povući ćemo sve ljude koje možemo povući, konzularne poslove prebacit ćemo u Zagreb i Podgoricu“, kazao je Konaković.

Najavio je i niz diplomatskih aktivnosti prema Evropskoj uniji i drugim međunarodnim partnerima. Kako je naveo, pripremaju se pisma i diplomatske note kojima će se tražiti reakcija na veličanje ratnih zločinaca i odnos zvaničnog Beograda prema događajima nakon Mladićeve smrti.

Reakcije na sahranu i javno veličanje Mladića stigle su i iz Evropske unije, a evropska komesarka za proširenje Marta Kos prethodno je otkazala posjetu Srbiji, navodeći da glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca nije u skladu s evropskim vrijednostima.