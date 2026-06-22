Konaković o izboru novog visokog predstavnika: Presudan dogovor SAD-a i EU

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas u Sarajevu da je za izbor novog visokog predstavnika presudno da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pronađu zajednički stav o budućoj ulozi Ureda visokog predstavnika u BiH.

Konaković je rekao da postoje određena saznanja i razgovori o ovoj temi, ali da je još prerano za konkretnije komentare.

“Imamo saznanje, razgovaramo aktivno sa našim partnerima, ali prerano je da bilo šta komentarišemo, jer nam je želja da doprinesemo da naši najvažniji vanjskopolitički partneri, a to su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, nađu zajednički jezik, da prije svega definišu nastavak uloge OHR-a, a onda i da kroz neko personalno rješenje dođemo svi zajedno do prihvatljivog rješenja”, kazao je Konaković.

Prema njegovim riječima, u Bosni i Hercegovini se ne traži “privatni” visoki predstavnik, nego rješenje koje će razumjeti specifičnosti zemlje i pomoći u očuvanju institucija.

“Mislim da niko u BiH ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u BiH i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i bit će spremno da olakša funkcionisanje institucija”, naveo je Konaković.

Dodao je da se istovremeno prihvataju zahtjevi da domaći političari preuzmu veću odgovornost.

“S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija”, poručio je Konaković.

Pitanje izbora novog visokog predstavnika posebno je važno u kontekstu buduće uloge OHR-a u Bosni i Hercegovini, odnosa domaćih političkih aktera prema međunarodnoj zajednici, ali i nastavka zaštite institucija od blokada i secesionističkih politika.