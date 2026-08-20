Konaković odgovorio Turković uz flaminga: Ispuhujem ga već šest minuta, gospođo

Konaković odgovorio Turković nakon njenih novih prozivki zbog slučaja 818 kilograma kokaina u Danskoj, ali je to učinio na prilično neuobičajen način, videom u kojem pokušava ispuhati velikog ružičastog flaminga.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković objavio je snimak na svom Facebook profilu uz poruku upućenu bivšoj ministrici vanjskih poslova Biseri Turković.

„Gospođo Bisera Turković, laž o drogama u Danskoj ću vam vjerovatno oprostiti, al’ flaminga ne“, napisao je Konaković uz video.

Na snimku se vidi kako ministar pokušava ispuhati veliki flamingo na napuhavanje, a zatim se direktno obraća Turković.

„Hvala vam, gospođo Bisera, što ste djecu napomenuli za ovog flaminga. Puno hvala. Gore je tri puta ovo nego ovo oko droge u Danskoj što petljate. Lakše ga napuhati četiri puta. Ispuhujem ga već šest minuta, gospođo“, govori Konaković u videu.

Reakcija nakon novih prozivki Turković

Konakovićeva objava uslijedila je nakon što je Turković ponovo javno otvorila pitanje slučaja rekordne zapljene 818 kilograma kokaina u Danskoj i prozvala aktuelnog ministra vanjskih poslova, ali i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Turković tvrdi da već dvije sedmice ne dobija odgovore na pitanja koja je postavila u vezi s okolnostima u kojima se u dokumentaciji danskog sudskog postupka spominju Ambasada Bosne i Hercegovine u Danskoj i njen službeni vozač.

Posebno je problematizirala navode prema kojima je u prostorijama Ambasade održan sastanak pojedinih osoba koje se spominju u predmetu, neposredno prije događaja povezanih s pokušajem preuzimanja kokaina.

Od bh. institucija tražila je odgovore o tome šta je poduzeto nakon što su detalji slučaja postali poznati te je li provedena interna provjera unutar Ministarstva vanjskih poslova.

Konaković je sada na te tvrdnje odgovorio poručujući da Turković „petlja“ kada govori o slučaju droge u Danskoj, ali u objavljenom videu nije detaljnije odgovarao na konkretna pitanja koja je bivša ministrica ranije postavila.

Slučaj u Danskoj odnosi se na pokušaj krijumčarenja 818 kilograma kokaina u martu 2024. godine, što je bila najveća zapljena ove droge u historiji te zemlje. Dvojica muškaraca kasnije su osuđena na po 16 godina zatvora, dok je treći optuženi oslobođen.

Nakon višednevnih prozivki tako je rasprava između bivše i sadašnjeg ministra vanjskih poslova dobila novi nastavak, ovaj put uz flaminga na napuhavanje.

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