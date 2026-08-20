Objavljene konačne rang liste: Poznato ko dobija sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje u TK

Konačne rang liste za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za boračka pitanja TK, nakon provedenog postupka po javnim pozivima za 2026. godinu.

Objavljene su dvije konačne rang liste, jedna se odnosi na podnosioce zahtjeva za finansijska sredstva namijenjena samozapošljavanju, dok druga obuhvata sredstva za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.

Na listama su navedeni podnosioci prijava koji su nakon provedene procedure ostvarili pravo na finansijsku podršku.

Potpisivanje ugovora 1. septembra

Za podnosioce prijava koji su uvršteni na konačne rang liste za zapošljavanje i samozapošljavanje slijedi potpisivanje ugovora.

Ugovori će biti potpisani u utorak, 1. septembra, u Plavoj sali JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u Tuzli, s početkom u 12 sati.

Korisnici koji se nalaze na konačnim listama trebaju učestvovati i u edukaciji koja će biti organizovana u BKC-u Tuzla.

Prvi termini edukacije zakazani su za 1. i 2. septembar od 14 do 18:30 sati, dok će drugi dio biti održan 8. i 9. septembra u istom terminu.

Konačne liste dostupne građanima

Kandidati mogu provjeriti rezultate u konačnim rang listama za samozapošljavanje i zapošljavanje koje je objavilo Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

https://vladatk.kim.ba/media/dokumenti/konacna-rang-lista-podnosilaca-zahtjeva-za-dodjelu-finansijskih-sredstava-u-svrhu-samozaposljavanja-branilaca-i-clanova-njihove-porodice-na-podrucju-tuzlanskog-kantona_e99edae92f.pdf

https://vladatk.kim.ba/media/dokumenti/konacna-rang-lista-podnosilaca-zahtjeva-za-dodjelu-finansijskih-sredstava-u-svrhu-zaposljavanja-branilaca-i-clanova-njihove-porodice-na-podrucju-tuzlanskog-kantona_47ed8e687d.pdf

Program je namijenjen finansijskoj podršci zapošljavanju i pokretanju vlastitog poslovanja branilaca i članova njihovih porodica na području TK.

Konačne rang liste za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca predstavljaju završetak postupka izbora korisnika, nakon čega slijede potpisivanje ugovora i predviđena edukacija.