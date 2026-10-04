Željka Cvijanović trenutno ima najviše glasova u utrci za srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon 80 posto obrađenih biračkih mjesta, pokazuju preliminarni podaci CIK-a.

Prema objavljenim rezultatima, Cvijanović je osvojila 213.812 glasova. Marinko Božović ima 102.877 glasova, dok je Nebojša Vukanović osvojio oko 67.000 glasova.

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Željka Cvijanović trenutno na prvom mjestu

Rezultati još nisu konačni jer preostaje obrada dijela biračkih mjesta. Željka Cvijanović prema prvom presjeku CIK-a ima najveći broj glasova među kandidatima za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Ukoliko se trenutni rezultat potvrdi nakon obrade svih biračkih mjesta i utvrđivanja konačnih rezultata, Željka Cvijanović osvojila bi drugi uzastopni mandat u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prvi put je izabrana za srpskog člana Predsjedništva BiH na Općim izborima 2022. godine, kada je osvojila 327.720 glasova, a mandat je preuzela 16. novembra iste godine.

Cvijanović je u novembru 2022. postala i prva žena koja je predsjedavala Predsjedništvom BiH.