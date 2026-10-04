Željka Cvijanović trenutno ima najviše glasova u utrci za srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon 80 posto obrađenih biračkih mjesta, pokazuju preliminarni podaci CIK-a.
Prema objavljenim rezultatima, Cvijanović je osvojila 213.812 glasova. Marinko Božović ima 102.877 glasova, dok je Nebojša Vukanović osvojio oko 67.000 glasova.
Željka Cvijanović trenutno na prvom mjestu
Rezultati još nisu konačni jer preostaje obrada dijela biračkih mjesta. Željka Cvijanović prema prvom presjeku CIK-a ima najveći broj glasova među kandidatima za srpskog člana Predsjedništva BiH.
Ukoliko se trenutni rezultat potvrdi nakon obrade svih biračkih mjesta i utvrđivanja konačnih rezultata, Željka Cvijanović osvojila bi drugi uzastopni mandat u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prvi put je izabrana za srpskog člana Predsjedništva BiH na Općim izborima 2022. godine, kada je osvojila 327.720 glasova, a mandat je preuzela 16. novembra iste godine.
Cvijanović je u novembru 2022. postala i prva žena koja je predsjedavala Predsjedništvom BiH.