Kvalitet zraka u Tuzli jutros je ocijenjen kao umjeren, dok su u Lukavcu zabilježene znatno niže koncentracije štetnih čestica. Prema posljednjim satnim mjerenjima nadležnih hidrometeoroloških zavoda, Lukavac se nalazi među gradovima s najčišćim zrakom u Bosni i Hercegovini, dok je najizraženije zagađenje registrovano u Banjoj Luci i Visokom.

Na mjernoj stanici u Tuzli izmjerena je koncentracija PM2.5 čestica od 21 mikrogram po kubnom metru, što je prema korištenoj klasifikaciji svrstano u kategoriju umjerenog kvaliteta zraka.

Znatno povoljnija situacija zabilježena je u Lukavcu, gdje je koncentracija PM2.5 čestica iznosila svega pet mikrograma po kubnom metru, zbog čega je kvalitet zraka ocijenjen kao odličan.

Kakav je kvalitet zraka u Tuzlanskom kantonu?

Osim Tuzle i Lukavca, dostupni su i podaci za Živinice, gdje je jutros izmjereno 14 mikrograma PM2.5 čestica po kubnom metru.

Prema objavljenoj klasifikaciji, kvalitet zraka u Živinicama ocijenjen je kao dobar, što predstavlja povoljnije stanje u odnosu na Tuzlu.

Razlike između ovih gradova pokazuju da koncentracije zagađujućih materija mogu značajno varirati čak i na relativno malom geografskom području.

Važno je imati u vidu da je riječ o satnim mjerenjima koja prikazuju stanje u trenutku očitavanja, pa se kvalitet zraka tokom dana može mijenjati u zavisnosti od vremenskih prilika, vjetra i lokalnih izvora emisija.

Najzagađeniji zrak jutros u Banjoj Luci i Visokom

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS, najviše koncentracije PM2.5 čestica zabilježene su u Banjoj Luci i Visokom.

Na mjernoj stanici Lazarevo u Banjoj Luci izmjereno je 65 mikrograma po kubnom metru, dok je u centru Visokog registrovan 51 mikrogram.

U Sarajevu je izmjerena koncentracija od 34 mikrograma PM2.5 čestica po kubnom metru, što je svrstano u kategoriju umjerenog kvaliteta zraka.

Umjeren kvalitet zraka zabilježen je i u Travniku, Kaknju, Jajcu, Zenici i Maglaju.

Među gradovima s najnižim izmjerenim koncentracijama nalaze se Livno, sa četiri mikrograma, te Lukavac, Vareš i Trebinje sa po pet mikrograma PM2.5 čestica po kubnom metru.

Šta znače povećane koncentracije PM2.5 čestica?

PM2.5 su veoma sitne lebdeće čestice koje zbog svoje veličine mogu prodrijeti duboko u disajne puteve i predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive kategorije stanovništva.

Povećanim koncentracijama posebno su izloženi hronični bolesnici, starije osobe, djeca i građani koji imaju respiratorne ili kardiovaskularne probleme.

Prema jutrošnjim mjerenjima, kvalitet zraka u Tuzli ocijenjen je kao umjeren, u Živinicama kao dobar, dok je u Lukavcu zabilježena odlična kategorija.

Objavljeni podaci su preliminarni i odnose se na pojedinačna satna mjerenja, a ne na prosječne dnevne koncentracije zagađujućih materija.