Akcije darivanja krvi u TK naredne sedmice bit će organizovane u Tuzli, Živinicama i Lukavcu, prema rasporedu Poliklinike za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Građani će imati priliku darovati krv u okviru pet planiranih akcija, od ponedjeljka, 23. novembra, do petka, 27. novembra.

Prva akcija bit će održana u ponedjeljak, 23. novembra, kada će učenici i uposlenici JU Mješovite srednje elektrotehničke škole Tuzla moći darovati krv u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla, od 8 do 15 sati.

U utorak, 24. novembra, akcija je planirana u Živinicama, u saradnji s Koordinacijom boračkih udruženja. Darivanje krvi bit će organizovano u prostorijama Merhameta i RVI Živinice, od 8:30 do 11 sati.

Akcije darivanja krvi u TK nastavljaju se u četvrtak i petak

U četvrtak, 26. novembra, planirane su dvije akcije darivanja krvi.

U Lukavcu će zaposlenici kompanije Lukavac Cement moći darovati krv u prostorijama preduzeća, od 8:30 do 11 sati.

Istog dana u Tuzli je predviđena akcija za Rudnik Mramor, koja će biti održana u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla, od 8 do 15 sati.

Posljednja akcija u narednoj sedmici planirana je za petak, 27. novembra, kada će krv darovati učesnici iz Mjesne zajednice Kreka. Akcija će biti održana u Poliklinici za transfuziologiju, od 8 do 15 sati.

Građani koji žele darovati krv nisu ograničeni samo na termine organizovanih akcija. Krv mogu darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla svakim radnim danom od 8 do 15 sati.