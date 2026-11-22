Studenti iz BiH u Hrvatskoj mogli bi ostvariti pravo na dodatni penzijski staž na osnovu rada tokom studiranja, pod jednakim uslovima kao i hrvatski studenti. Riječ je o novoj mjeri koju priprema hrvatsko Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a koja bi trebala omogućiti priznavanje do dvije godine dodatnog staža.

Iz hrvatskog Ministarstva potvrđeno je da će predloženim modelom biti obuhvaćeni i državljani Bosne i Hercegovine koji studiraju u Hrvatskoj i rade posredstvom ovlaštenih studentskih servisa.

Pravo se, prema najavljenim pravilima, neće vezivati za državljanstvo, nego za studentski rad ostvaren u skladu s hrvatskim propisima.

Koliko sati studenti moraju raditi da bi dobili penzijski staž?

Prema prijedlogu hrvatskog Ministarstva, za svakih 1.000 sati rada preko studentskog ugovora priznavalo bi se šest mjeseci dodatnog penzijskog staža.

Student koji tokom studiranja odradi 2.000 sati stekao bi pravo na 12 mjeseci dodatnog staža, dok bi za maksimalne dvije godine bilo potrebno ukupno 4.000 radnih sati.

Važno je da se odrađeni sati neće obračunavati zasebno za svaku kalendarsku godinu, nego će se zbrajati tokom cijelog perioda studiranja.

To znači da student neće morati ostvariti 1.000 radnih sati u jednoj godini, već će se rad evidentirati i sabirati kroz više godina studija, u skladu s budućim zakonskim pravilima.

Studenti iz BiH imat će ista prava kao hrvatski državljani

Iz Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Republike Hrvatske pojasnili su da se predložena mjera odnosi na obavljeni studentski rad u Hrvatskoj, a ne na državljanstvo osobe koja radi.

Zbog toga bi pravo na dodatni penzijski staž imali i studenti iz Bosne i Hercegovine upisani na hrvatske visokoškolske ustanove, pod uslovom da rade preko ovlaštenih posrednika za studentsko zapošljavanje.

Jednaki kriteriji trebali bi se primjenjivati i na ostale strane studente koji ispunjavaju uslove za legalan studentski rad u Hrvatskoj.

Ovu mogućnost početkom novembra predstavio je hrvatski ministar rada Alen Ružić, na sastanku s ministrom nauke, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom te predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora.

Ružić je tada naglasio da se predloženim modelom želi priznati doprinos studenata tržištu rada, bez povećanja troškova njihovog zapošljavanja.

Dodatni staž neće omogućiti raniji odlazak u penziju

Jedna od najvažnijih pojedinosti predložene mjere jeste način na koji će se priznati staž koristiti.

Dodatni penzijski staž neće se uračunavati za ispunjavanje uslova za odlazak u penziju, nego isključivo prilikom obračuna njene visine.

To znači da student koji tokom studiranja ostvari dvije godine dodatnog staža neće zbog toga automatski moći otići u penziju dvije godine ranije.

Priznati period mogao bi uticati na iznos buduće penzije, ali tek nakon što osoba ispuni zakonske uslove za ostvarivanje penzijskog prava u Hrvatskoj.

Predloženi model ne bi zahtijevao povećanje doprinosa niti stvarao dodatne troškove studentima i poslodavcima.

Kada počinje priznavanje studentskog rada?

Nova mjera još nije stupila na snagu jer je za njenu primjenu potrebno izmijeniti hrvatski Zakon o penzionom osiguranju.

Iz Ministarstva su za Fenu naveli da se upućivanje zakonskih izmjena u proceduru očekuje početkom 2027. godine. Nakon toga slijede javne konsultacije i parlamentarna procedura, uključujući dva čitanja u Hrvatskom saboru.

Hrvatski ministar rada Alen Ružić ranije je najavio da bi nova pravila trebala početi važiti do ljetne turističke sezone 2027. godine, kada veliki broj studenata radi sezonske poslove.

Prema njegovim najavama, mjera neće imati retroaktivnu primjenu na studentski rad ostvaren prije početka važenja novih zakonskih odredbi.

Konačni uslovi i datum početka primjene bit će poznati nakon usvajanja izmjena zakona u Hrvatskom saboru.