Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost kiše i lokalnih pljuskova. Padavine su prije podne moguće ponegdje na jugu i jugozapadu zemlje, dok se tokom poslijepodneva i noći očekuju u većem dijelu BiH. Najviše kiše prognozirano je na sjeveru Hercegovine.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Tokom noći u Hercegovini te zapadnim i istočnim dijelovima Bosne povremeno su mogući jaki udari vjetra.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 2 do 8 stepeni, na jugu do 10, dok će dnevna iznositi između 10 i 16 stepeni Celzijusa.

Prema biometeorološkoj prognozi, nakon svježijeg i mjestimično maglovitog jutra, tokom dana očekuje se porast temperature, ali i veća vjerovatnoća za padavine, naročito na jugu i jugozapadu zemlje.

U drugom dijelu dana kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće je pojačanje tegoba, dok će se osjećaj vlažnosti zraka povećavati tokom noći.