Borački dodatak u FBiH otvorio je novo pitanje u vezi s dokumentacijom koju demobilisani borci moraju dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine najavila je pokretanje postupka kojim će se utvrditi postoji li zakonski osnov da se od boraca traže ovjerene fotokopije lične karte, pasoša ili vozačke dozvole.

Nedoumice su se pojavile nakon što je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijelo uputstvo za ostvarivanje prava na borački dodatak, kojim je među potrebnom dokumentacijom predviđena i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.

Međutim, novi Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, donesen 2025. godine, postavlja strožije uslove za prikupljanje i obradu ličnih podataka, uključujući kopiranje identifikacionih dokumenata.

Agencija provjerava postoji li zakonski osnov za traženje dokumenata

Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH potvrdili su da su upoznati sa zahtjevima koji se odnose na dokumentaciju za ostvarivanje boračkog dodatka.

„Agencija je putem upita građana i medija upoznata sa činjenicom da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijelo uputstvo za ostvarivanje prava na borački dodatak kojim se od boraca traži da kod predaje dokumentacije traže ovjerenu fotokopiju lične karte, pasoša ili vozačke dozvole“, naveli su iz Agencije za Radiosarajevo.ba.

Kako su pojasnili, bit će pokrenut postupak po službenoj dužnosti kako bi se utvrdilo postoji li odgovarajući zakonski osnov za traženje navedene dokumentacije.

Prema propisima o zaštiti ličnih podataka, prikupljanje i kopiranje identifikacionih dokumenata mora imati odgovarajući pravni osnov i biti ograničeno na podatke koji su neophodni za konkretnu svrhu.

Zbog toga je potrebno utvrditi može li se identitet podnosioca zahtjeva provjeravati na način predviđen uputstvom Federalnog ministarstva.

Da li borci moraju dostaviti ovjerenu kopiju lične karte?

Prema trenutno objavljenom uputstvu, uz zahtjev za ostvarivanje prava na borački dodatak predviđeno je dostavljanje ovjerene fotokopije jednog identifikacionog dokumenta, odnosno lične karte, pasoša ili vozačke dozvole.

Ipak, sama činjenica da je Agencija najavila ispitivanje zakonitosti ovog zahtjeva ne znači da je već utvrđeno kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Dok nadležna Agencija ne okonča postupak i ne donese odgovarajuće zaključke, nema zvanične odluke kojom bi ovaj dio uputstva bio proglašen nezakonitim.

Za borce koji pripremaju dokumentaciju to znači da je potrebno pratiti eventualne izmjene uputstva i obavještenja nadležnih službi za boračko-invalidsku zaštitu.

Borački dodatak u FBiH iznosi 1,50 KM po mjesecu učešća u odbrani

Prema usvojenim zakonskim izmjenama, pravo na borački dodatak može ostvariti demobilisani branilac koji je kao pripadnik Oružanih snaga učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci, u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine.

Iznos dodatka utvrđen je na 1,50 KM za svaki priznati mjesec učešća u odbrani zemlje.

To znači da bi borac sa 12 mjeseci priznatog učešća ostvarivao mjesečni dodatak od 18 KM, dok bi za 36 mjeseci iznosio 54 KM.

Primjena zakonskih odredbi o boračkom dodatku počinje 1. januara 2027. godine.

Zahtjevi se podnose nadležnim općinskim i gradskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, uz dokumentaciju propisanu uputstvom Federalnog ministarstva.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH tek treba utvrditi je li zahtjev za dostavljanje ovjerenih kopija identifikacionih dokumenata usklađen s važećim propisima.