Za ostvarivanje prava na borački dodatak u Federaciji BiH potrebno je popuniti zahtjev i priložiti propisanu dokumentaciju, a objavljeni obrazac precizira šta demobilisani borci trebaju pripremiti. Zahtjev se upućuje nadležnoj općinskoj ili gradskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu, dok će dio dokumentacije službe pribavljati po službenoj dužnosti.

Prema obrascu zahtjeva za ostvarivanje prava na borački dodatak, podnosilac treba navesti ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstveni matični broj, adresu prebivališta ili boravišta, općinu odnosno grad i kontakt telefon.

U zahtjevu je potrebno označiti i ima li podnosilac status ratnog vojnog invalida, nakon čega se prilaže dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava.

Koja dokumentacija je potrebna za borački dodatak?

Prema objavljenom obrascu, uz zahtjev se prilaže ovjerena fotokopija identifikacionog dokumenta, odnosno lične karte, pasoša ili vozačke dozvole.

Potreban je i CIPS obrazac prijave prebivališta koji nije stariji od šest mjeseci. Za osobe obuhvaćene posebnim odredbama Uputstva predviđeno je dostavljanje obavijesti ili punomoći za imenovanje punomoćnika koji će primati pismena.

Jedan od ključnih dokumenata je dokaz o pripadnosti Oružanim snagama i periodu učešća u odbrani Bosne i Hercegovine, s iskazanim brojem mjeseci. Međutim, ovaj dokument, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci, pribavlja nadležni organ po službenoj dužnosti, što znači da ga podnosilac ne mora samostalno dostavljati.

Za ratne vojne invalide predviđeno je i rješenje o priznavanju statusa RVI i prava na ličnu invalidninu, uz potvrdu o izvršenoj kontroli zakonitosti korištenja prava. I ovu dokumentaciju, prema obrascu, pribavlja nadležni organ.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti i podatke o transakcijskom računu podnosioca otvorenom u banci u Bosni i Hercegovini, na koji bi se vršila isplata dodatka.

Gdje se predaje zahtjev za borački dodatak?

Zahtjev se podnosi nadležnoj službi za boračko-invalidsku zaštitu u općini ili gradu, što je navedeno i u zaglavlju objavljenog obrasca.

Podnosilac svojim potpisom potvrđuje saglasnost da nadležna služba i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata pribavljaju i obrađuju potrebne lične podatke radi odlučivanja o zahtjevu i kontrole zakonitosti korištenja prava.

U obrascu su predviđena i polja za mjesto, datum i potpis podnosioca zahtjeva.

Primjena propisa o boračkom dodatku najavljena je od 1. januara 2027. godine. Prema ranijim najavama predstavnika Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, dodatak bi trebao iznositi 1,50 KM po mjesecu priznatog učešća u odbrani Bosne i Hercegovine.