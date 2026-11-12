Demobilisani borci i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. januara 2027. godine trebali bi početi ostvarivati pravo na borački dodatak. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijelo je 3. novembra 2026. godine Uputstvo kojim su precizirani uslovi, način ostvarivanja ovog prava i potrebna dokumentacija.

Prema Uputstvu koje je donio federalni ministar Nedžad Lokmić, mjesečni borački dodatak za demobilisane borce obračunavat će se u iznosu od 1,50 KM za svaki mjesec proveden u odbrani Bosne i Hercegovine. Isti obračun primjenjivat će se i za članove porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca, uz posebna pravila ako pravo ostvaruje više članova iste porodice.

Ko ima pravo na borački dodatak?

Pravo na borački dodatak mogu ostvariti dvije kategorije korisnika.

Demobilisani borci moraju ispunjavati uslov da su bili pripadnici Oružanih snaga BiH najmanje 12 mjeseci u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine.

Izuzetak su borci koji su u Oružanim snagama proveli manje od 12 mjeseci, ali su ranjeni, povrijeđeni ili oboljeli u vezi s odbranom Bosne i Hercegovine. Oni pravo mogu ostvariti bez obzira na dužinu učešća.

Članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca koji mogu ostvariti ovo pravo su bračni partner i dijete poginulog, umrlog ili nestalog branioca.

Ovo pravo mogu ostvariti ako je branilac poginuo, umro ili nestao pod uslovima i okolnostima propisanim Zakonom o pravima branilaca, odnosno ako je do 23. decembra 1996. godine umro od posljedica rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti zadobijene tokom učešća u odbrani Bosne i Hercegovine.

Za članove porodica ne postoji uslov minimalnog perioda učešća branioca u Oružanim snagama.

Kako se obračunava visina dodatka?

Za svaki mjesec učešća u odbrani Bosne i Hercegovine predviđen je iznos od 1,50 KM.

To znači da će se mjesečni dodatak demobiliziranih branilaca obračunavati množenjem ukupnog broja mjeseci učešća sa 1,50 KM, uz usklađivanje iznosa u skladu s odlukom Vlade FBiH. Primjera radi, za 40 mjeseci učešća mjesečni dodatak iznosio bi 60 KM, a za 48 mjeseci 72 KM.

Kod članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca primjenjuje se isti način obračuna. Međutim, ukoliko pravo ostvaruje više članova iste porodice, utvrđeni mjesečni iznos dijeli se na jednake dijelove.

Gdje se podnosi zahtjev?

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se nadležnoj gradskoj ili općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta za raseljene osobe.

Za osobe koje nemaju prebivalište na području Federacije BiH, a žive u Republici Srpskoj, Brčko distriktu ili inostranstvu, predviđena je mogućnost podnošenja zahtjeva nadležnoj općinskoj službi u Federaciji BiH po vlastitom izboru. Za osobe s prebivalištem u Republici Srpskoj Uputstvo predviđa obraćanje najbližoj općinskoj službi u FBiH.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je sastavni dio Uputstva.

Koja dokumentacija je potrebna?

Dokumentacija zavisi od kategorije korisnika.Demobilisani branioci uz zahtjev trebaju priložiti:

Ovjerenu fotokopiju lične karte, pasoša ili vozačke dozvole;

CIPS prijavu prebivališta, ne stariju od šest mjeseci, osim ako je nadležna služba pribavlja po službenoj dužnosti;

Uvjerenje nadležnog organa o pripadnosti Oružanim snagama i periodu učešća;

Dokaz o otvorenom tekućem, odnosno transakcijskom računu u banci u BiH.

Članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca trebaju priložiti:

Ovjerenu fotokopiju lične karte, pasoša ili vozačke dozvole;

Dokaz da je podnosilac zahtjeva član porodice u skladu sa Zakonom, kao što je uvjerenje o pravu na porodičnu invalidninu ili drugi odgovarajući dokaz;

Ovlaštenje ili punomoć za prijem pismena ukoliko se zahtjev podnosi preko punomoćnika;

Dokaz o transakcijskom računu podnosioca zahtjeva otvorenom u banci u BiH.

Dokumentaciju koju nadležni organ može pribaviti po službenoj dužnosti stranka ne mora samostalno dostavljati.

Kada počinje primjena Uputstva i isplata?

Uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a njegova primjena predviđena je od 1. januara 2027. godine.

Isplata boračkog dodatka vršit će se mjesečno, uplatom na transakcijske račune korisnika, a sredstva za ovu namjenu osigurana su u Budžetu Federacije BiH.

Borcima i članovima porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca preporučuje se da se upoznaju s uslovima i potrebnom dokumentacijom kako bi na vrijeme mogli podnijeti zahtjeve.