Za minimalac od 1500KM poslodavac plaća 2500KM

Minimalac od 1.500 KM u FBiH, koji za narednu godinu predlažu sindikati, poslodavce bi mjesečno koštao gotovo 2.500 KM po radniku.

Prema izračunu poreznog savjetnika Denisa Zukića, povećanje najniže plate sa sadašnjih 1.027 KM donijelo bi radnicima dodatne 473 KM, ali bi ukupan trošak poslodavaca porastao za gotovo 800 KM.

Savez samostalnih sindikata BiH zatražio je povećanje minimalne plate zbog rasta životnih troškova, a prijedlog je otvorio i pitanje opterećenja poslodavaca porezima i doprinosima.

Zukić je, koristeći važeće porezne propise, izračunao da poslodavac za radnika koji trenutno prima minimalnu neto platu od 1.027 KM ukupno izdvaja 1.685,75 KM mjesečno. Ako bi minimalna plata porasla na 1.500 KM, taj iznos povećao bi se na 2.485,51 KM.

To znači da bi mjesečni trošak jednog zaposlenog bio veći za 799,76 KM ili 47,44 posto.

Koliko bi radnik dobio, a koliko bi otišlo na doprinose?

Od dodatnih 799,76 KM koje bi poslodavac izdvajao, radniku bi na račun bilo uplaćeno 473 KM više nego sada.

Preostalih 326,76 KM odnosilo bi se na povećane poreze i doprinose. Prema Zukićevoj računici, doprinosi bi bili veći za 274,20 KM, dok bi porez na dohodak porastao za 52,56 KM.

Drugim riječima, od ukupnog povećanja troška poslodavca približno 59 posto završilo bi kao dodatna neto plata zaposlenog, dok bi oko 41 posto činila dodatna porezna izdvajanja.

Za firme s većim brojem zaposlenih na minimalnoj plati finansijski efekti bili bi znatno izraženiji.

Kompanija koja zapošljava deset radnika s najnižim primanjima morala bi izdvajati gotovo 8.000 KM više svakog mjeseca, odnosno približno 96.000 KM godišnje.

U preduzeću s 50 zaposlenih na minimalcu dodatni mjesečni izdaci dostigli bi gotovo 40.000 KM, što na godišnjem nivou iznosi približno 480.000 KM.

Sindikati predlažu minimalne plate od 1.500 do 1.900 KM

Prijedlog sindikata ne podrazumijeva jednaku minimalnu platu za sve radnike. Savez samostalnih sindikata BiH predložio je različite iznose u zavisnosti od stručne spreme potrebne za određeno radno mjesto.

Za poslove koji zahtijevaju osnovno obrazovanje predložen je minimalac od 1.500 KM, za srednju stručnu spremu 1.700 KM, a za višu stručnu spremu 1.800 KM. Najniža plata za radna mjesta koja zahtijevaju visoku stručnu spremu iznosila bi približno 1.900 KM.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović zahtjev je obrazložio potrebom da se plate usklade s rastom cijena i troškova života.

O prijedlogu bi se trebalo razgovarati na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, planiranoj za utorak, 17. novembra.

Trenutna minimalna neto plata u Federaciji BiH iznosi 1.027 KM i utvrđena je za period od 1. januara do 31. decembra 2026. godine.

Izračun koji je predstavio Zukić odnosi se na postojeće stope poreza i doprinosa. Ukoliko bi uz povećanje minimalne plate došlo i do izmjena poreznih propisa, konačni troškovi poslodavaca mogli bi biti drugačiji.

Izvor: Akta.ba