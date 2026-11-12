Vijeće ministara BiH danas o granicama, migracijama i digitalizaciji javnih RTV servisa

Vijeće ministara BiH danas će na sjednici u Sarajevu razmatrati pitanja upravljanja državnom granicom, migracija i digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa. Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o imenovanjima u državnim institucijama, zapošljavanju te planovima rada za naredne godine.

Sjednica je zakazana za 12:30 sati, a među važnijim tačkama nalazi se prijedlog odluke o određivanju graničnih prijelaza koji nisu utvrđeni međunarodnim ugovorima. Ministri bi trebali razmatrati i osnivanje Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine.

Predviđeno je i razmatranje novog teksta informacije o stanju migracija u BiH tokom 2025. godine, koju je pripremilo Ministarstvo sigurnosti.

Vijeće ministara BiH razmatra završetak digitalizacije RTV servisa

Jedna od značajnijih tačaka dnevnog reda odnosi se na informaciju o završetku Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, koju je dostavilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Ministri će razmatrati ovu informaciju, ali iz najavljenog dnevnog reda nije poznato kakvi će zaključci biti doneseni u vezi s projektom.

Na sjednici bi se trebalo raspravljati i o potvrđivanju imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kao i o rang-listi kandidata za članove Komisije za koncesije BiH.

Među predviđenim tačkama je i prijedlog srednjoročnog programa rada Vijeća ministara za period od 2027. do 2029. godine, te informacija o planiranim obukama i vježbama pripadnika Oružanih snaga BiH u inostranstvu tokom 2027. godine.

U drugom krugu glasanja ministri bi se trebali izjasniti o pravilniku koji uređuje postupanje u slučajevima povrede državne granice i graničnih incidenata.

Predviđeno je i izjašnjavanje o izmjenama odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, kao i o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz Federacije BiH.