Glasanje državljana Srbije u BiH odobreno na 27 lokacija

Glasanje državljana Srbije u BiH bit će organizovano u nedjelju, 25. oktobra, na ukupno 27 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara BiH danas je na 89. vanrednoj telefonskoj sjednici jednoglasno dalo saglasnost za održavanje glasanja na parlamentarnim izborima u Srbiji.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH, nakon razmatranja diplomatske note Ambasade Republike Srbije. Glasanje će trajati od 7 do 20 sati.

Gdje će biti organizovano glasanje državljana Srbije u BiH?

Biračka mjesta bit će otvorena u Ambasadi Srbije u Sarajevu, generalnim konzulatima u Banjoj Luci i Mostaru, konzularnim uredima u Trebinju i Drvaru, kao i u poslovnoj zgradi i TK centru kompanije m u Banjoj Luci.

Glasanje će biti omogućeno i u Bijeljini, Bratuncu, Brčko distriktu, Zvorniku, Višegradu, Vlasenici, Gradišci i Doboju.

Biračka mjesta bit će otvorena i u osnovnim školama u Zvorniku, Loparama, Foči, Novom Goraždu, na Palama, u Prijedoru i Sokocu, kao i u odgovarajućim objektima u Modriči, Mrkonjić Gradu, Rogatici, Rudom i Ugljeviku.

Odluci prethodile dvije vanredne sjednice

Saglasnost za glasanje državljana Srbije u BiH zatražila je Ambasada Srbije diplomatskom notom dostavljenom Ministarstvu vanjskih poslova BiH krajem septembra.

Odluci je prethodila još jedna vanredna sjednica Vijeća ministara BiH, na kojoj su usvojene ranije blokirane tačke Ministarstva vanjskih poslova. Među njima su odluke o platama zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i ulaganjima u diplomatske objekte u Madridu, Rimu i Vatikanu.

Njihovo usvajanje bilo je uslov ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića za održavanje sjednice koju je zatražio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da o donesenoj saglasnosti obavijesti Ambasadu Srbije u Bosni i Hercegovini.