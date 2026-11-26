Dragan J. Vučićević, vlasnik i glavni urednik televizije Informer, danas je saslušan u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega je zatraženo određivanje pritvora zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

O prijedlogu Tužilaštva odlučivat će Drugi osnovni sud u Beogradu.

Vučićević je osumnjičen za izazivanje panike i nereda u produženom trajanju te ometanje pravde. Tokom saslušanja, koje je trajalo više od tri i po sata, negirao je krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

Odbrana osporava navode Tužilaštva

Dragan J. Vučićević sumnjiči se da je označavanjem 27 osoba kao „neprijatelja države“ stvarao atmosferu javnog linča i ugrožavao javni red i mir.

Njegovi advokati smatraju da su optužbe neosnovane, ukazujući na to da se odnose na događaje od prije više od godinu dana. Odbrana je zatražila ukidanje mjere zadržavanja, dovodeći u pitanje i vrijeme pokretanja postupka.

Okupljanje pristalica ispred Palate pravde

Ispred Palate pravde u Beogradu danas je održano okupljanje građana koji su zahtijevali puštanje Vučićevića na slobodu.

Među okupljenima bili su zastupnici Srpske napredne stranke Ana Brnabić i Vladimir Đukanović, zaposlenici televizije Informer i simpatizeri SNS-a.

Dragan J. Vučićević dobio je podršku pristalica i tokom jučerašnjeg okupljanja ispred policijske stanice na Voždovcu.