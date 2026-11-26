Predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić danas će, s početkom u 12 časova, potpisati Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Republike, zvanično je saopšteno iz parlamenta.

Ova odluka donosi se dan uoči isteka zakonskog roka za raspisivanje glasanja, a kao krajnji datum kada bi građani mogli izaći na birališta naveden je 27. decembar 2026. godine.

Potpisivanjem ove odluke zvanično počinju teći svi izborni rokovi, čime se otvara prostor za početak izborne kampanje i podnošenje predsjedničkih kandidatura. Republička izborna komisija (RIK) u narednim danima treba usvojiti rokovnik za vršenje izbornih radnji i utvrditi obrasce potrebne za prikupljanje potpisa podrške birača.

Podsjećamo, do raspisivanja vanrednih predsjedničkih izbora dolazi nakon što je bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić skratio svoj mandat i 27. septembra podnio ostavku na tu funkciju kako bi se kandidovao za poslanika na parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra.

Nakon što je koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke izgubila na tim izborima, Vučić je preuzeo mandat narodnog poslanika i funkciju šefa poslaničkog kluba “Srbija pobeđuje”, dok dužnost vršioca dužnosti predsjednika Republike obavlja predsjednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić.