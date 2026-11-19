Aleksandar Čupić izabran je danas za novog predsjednika Narodne skupštine Srbije, nakon što je na glasanju dobio podršku 140 narodnih poslanika. Njegov protivkandidat Stojan Radenović, kojeg je predložila Srpska napredna stranka (SNS), osvojio je 97 glasova.

Čupić je na ovu funkciju kandidovan ispred Studentske liste, koja je na parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra osvojila 140 od ukupno 250 poslaničkih mandata.

Glasanje je održano trećeg dana konstituirajuće sjednice novog saziva Narodne skupštine, nakon višednevne rasprave o kandidatima.

Poslanici SNS-a napustili skupštinsku salu

Izbor novog predsjednika obilježio je i odlazak poslanika Srpske napredne stranke iz skupštinske sale, neposredno prije proglašenja rezultata glasanja.

Stojan Radenović, kandidat SNS-a, do izbora novog predsjednika predsjedavao je konstituirajućom sjednicom kao najstariji narodni poslanik.

Aleksandar Čupić docent je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na čelo parlamenta dolazi nakon promjene skupštinske većine u Srbiji.

Studentska lista osvojila je većinu na oktobarskim izborima, čime je SNS, nakon gotovo 14 godina vlasti, prešao u opoziciju.