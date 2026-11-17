Skupština Srbije danas će dobiti novi saziv, a na konstitutivnoj sjednici zakazanoj za 10 sati očekuje se izbor predsjednika parlamenta, koji će istovremeno preuzeti i dužnost vršioca dužnosti predsjednika države. Nakon parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, većinu u skupštinskim klupama prvi put nakon 14 godina imat će politička opcija izvan dosadašnje vlasti Srpske napredne stranke.

Novi saziv parlamenta brojat će 250 poslanika, od kojih 140 dolazi sa Studentske liste, dok je koalicija „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila 103 mandata. Preostalih sedam mjesta pripalo je predstavnicima manjinskih političkih stranaka.

Skupština Srbije bira novo rukovodstvo, spominju se dva kandidata

Uoči današnje sjednice u javnosti se pojavljuju imena Katarine Šćepanović i Aleksandra Čupića kao mogućih kandidata Studentske liste za predsjednika Narodne skupštine.

Šćepanović je profesorica Filološke gimnazije u Beogradu, dok je Čupić također profesor. Studentska lista još nije zvanično objavila ime svog kandidata, ali s obzirom na osvojenu većinu, može samostalno osigurati izbor predsjednika parlamenta.

S druge strane, Srpska napredna stranka najavila je kandidaturu Stojana Radenovića. On će, kao najstariji poslanik, predsjedavati konstitutivnom sjednicom do izbora novog skupštinskog rukovodstva.

Na dnevnom redu nalazi se šest tačaka, uključujući potvrđivanje poslaničkih mandata, izbor predsjednika i potpredsjednika parlamenta, imenovanje generalnog sekretara te izbor članova skupštinskih radnih tijela i parlamentarnih delegacija.

Novi predsjednik parlamenta preuzima i dužnost predsjednika Srbije

Izbor predsjednika Narodne skupštine ima dodatni značaj jer će osoba koja preuzme tu funkciju postati i vršilac dužnosti predsjednika Srbije.

Tu dužnost trenutno obavlja Ana Brnabić, nakon što je Aleksandar Vučić 27. septembra podnio ostavku na predsjedničku funkciju.

Prema ustavnom uređenju Srbije, u slučaju prijevremenog prestanka predsjedničkog mandata dužnost šefa države privremeno preuzima predsjednik Narodne skupštine. Takvo stanje može trajati najduže tri mjeseca, a novi predsjednički izbori moraju biti održani najkasnije 27. decembra.

Skupština Srbije ulazi u novi mandat i s obavezom formiranja izvršne vlasti. Konstituisanjem parlamenta počinje teći rok od 90 dana za izbor nove vlade.

Uoči današnje sjednice studenti u blokadi najavili su okupljanje ispred zgrade parlamenta u Beogradu. Kako su saopćili, nije im odobreno prisustvo sjednici s galerije skupštinske sale, zbog čega će kandidate Studentske liste ispratiti ispred parlamenta.