Smrt Kristiana Periša u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u zagrebačkom Jankomiru dovela je do novih hapšenja. Hrvatska policija u ponedjeljak je privela još četiri osobe povezane sa slučajem, čime je broj osumnjičenih povećan na osam. Istovremeno, zvanični nalaz o uzroku smrti 32-godišnjeg pacijenta još nije dostavljen policiji.

Prema informacijama koje je objavio HRT, među novouhapšenima su dvije žene od 33 i 23 godine, te muškarac i žena od po 27 godina. Nezvanično, riječ je o doktorici, dvije medicinske sestre i medicinskom tehničaru koji su bili prisutni tokom događaja zabilježenih nadzornim kamerama.

Četiri osobe privedene su na ispitivanje, nakon čega su zadržane u policijskom pritvoru. Očekuje se da će danas biti saslušane u nadležnom državnom tužilaštvu, koje će odlučivati o daljnjim koracima i eventualnom prijedlogu za određivanje istražnog zatvora.

Podsjetimo, četvorica medicinskih tehničara ranije su završila u istražnom zatvoru zbog sumnje na teško ubistvo posebno ranjive osobe. Periš je preminuo 21. oktobra, a okolnosti njegove smrti predmet su opsežne istrage.

Smrt Kristiana Periša: Policija još čeka ključni nalaz

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da policija još nije dobila nalaz koji bi trebao razjasniti uzrok smrti. Naveo je da su istražitelji snimke nadzornih kamera zaprimili tek 6. novembra, nakon čega su pokrenute intenzivnije istražne radnje.

Božinović nije isključio mogućnost dodatnog proširenja istrage, naglašavajući da se provjerava odgovornost svih osoba koje su učestvovale u događaju.

Govoreći o ranijim policijskim intervencijama, ministar je kazao da policijski službenici nisu utvrdili da pacijent predstavlja opasnost za zaposlenike bolnice. Prilikom njihovog drugog dolaska Periš je već bio vezan za bolnički krevet i pod djelovanjem sedativa.

Ministar je također odbacio navode da je pacijent prilikom hospitalizacije posjedovao metalni bokser, navodeći da policija nema informacije koje bi potvrdile postojanje takvog predmeta.

Bolnica završila unutrašnji nadzor, moguće i oduzimanje licenci

Vršiteljica dužnosti direktorice Klinike Lidija Hrastić-Novak potvrdila je da je završen unutrašnji nadzor i da je prikupljena dokumentacija dostavljena Državnom odvjetništvu, zdravstvenoj inspekciji i nadležnom povjerenstvu za zaštitu osoba s duševnim smetnjama.

U postupak se uključila i Hrvatska komora medicinskih sestara, čiji je predsjednik Mario Gazić potvrdio da je pregledana šestosatna snimka nadzorne kamere.

Protiv medicinskih radnika moglo bi biti pokrenuto disciplinsko postupanje, a moguće sankcije kreću se od opomene do trajnog oduzimanja dozvole za samostalan rad.

Smrt Kristiana Periša izazvala je ozbiljne posljedice i unutar same zdravstvene ustanove. Dosadašnja direktorica i članovi Upravnog vijeća podnijeli su ostavke, dok je novo rukovodstvo najavilo dodatne sigurnosne mjere i edukaciju osoblja za postupanje s pacijentima na psihijatrijskim odjelima.