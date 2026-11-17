Jubilarni supermaraton Tuzla-Vukovar počeo je danas u 7 sati, kada je deset trkača s tuzlanske Kapije krenulo prema Vukovaru. Riječ je o desetom izdanju sportsko-memorijalnog događaja kojim se odaje počast žrtvama ratnih stradanja Vukovara i čuva sjećanje na njegovu prošlost.

Učesnici su rano jutros započeli put koji ih vodi kroz više gradova i naselja u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a njihovo krajnje odredište je Opća bolnica Vukovar.

Kako je RTV Slon najavio prošle sedmice, ovogodišnje izdanje okuplja deset trkača koji nastavljaju tradiciju dugu deset godina. Organizator Dževad Malkić ranije je istakao da je osnovni cilj ovog poduhvata očuvanje sjećanja na stradanje stanovnika Vukovara.

Supermaraton Tuzla-Vukovar prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku

Nakon polaska s tuzlanske Kapije, trkači će se kretati preko Šićkog Broda, Previla i Srebrenika, a zatim nastaviti prema Lončarima, Pelagićevu i Orašju. Nakon prelaska u Hrvatsku, planirana trasa vodi preko Vinkovaca i Nuštra do Vukovara.

Tokom cijelog puta učesnike prate dva vozila koja im osiguravaju logističku podršku.

Supermaraton Tuzla-Vukovar nije samo sportski izazov. Njegova osnovna poruka je odavanje počasti žrtvama i njegovanje kulture sjećanja kroz simbolično povezivanje Tuzle i Vukovara.

Ovogodišnji polazak ima poseban značaj jer se manifestacija održava deseti put, čime se nastavlja tradicija okupljanja trkača oko zajedničkog cilja, očuvanja uspomene na stradale stanovnike Vukovara.