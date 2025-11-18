Obilježena godišnjica vukovarske tragedije u Koloni sjećanja

Obilježavanje godišnjice vukovarske tragedije započelo je komemorativnim programom u dvorištu vukovarske bolnice, nakon čega su učesnici krenuli u Kolonu sjećanja na put dug pet i po kilometara prema Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ovaj dan ponovo okuplja porodice stradalih, nestalih i umrlih branilaca, branitelje koji su prošli ratni put, ali i sve one koji iz godine u godinu dolaze iskazati poštovanje gradu koji je postao simbol stradanja i otpora.

Ove godine Kolonu sjećanja predvode braniteljice Vukovara, uz porodice poginulih branitelja i same učesnike odbrane grada. Sjećanja na 1991. godinu i dalje su živa, jer je u gotovo tromjesečnoj opsadi Vukovara život izgubilo 450 branilaca i 1350 civila, među kojima je bilo i osamdeset šestero djece. Posljedice razaranja ostale su duboke, a mnogi koji su preživjeli opsadu završili su u logorima, dok je više od 2500 ljudi ranjeno.

Podaci o nestalima i danas govore o bolu koji traje, jer se među 1740 osoba čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni nalazi 328 Vukovaraca i 451 osoba s područja Vukovarsko srijemske županije. Porodice i dalje čekaju istinu, a svaka godišnjica nosi nadu da će odgovor na njihova pitanja konačno biti pronađen.

U Koloni sjećanja nalaze se predstavnici državnog vrha, među njima premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izaslanici predsjednika Republike, predstavnici lokalnih vlasti, diplomatskog zbora, političkih stranaka, te brojnih braniteljskih i stradalničkih udruženja. Njihovo prisustvo pokazuje da je ovo mjesto i dalje jedno od ključnih središta sjećanja na Domovinski rat i tragediju koja je obilježila noviju istoriju Hrvatske.

Obilježavanje godišnjice vukovarske tragedije i ove godine donosi miran i dostojanstven hod, kojim se čuva uspomena na žrtve i šalje poruka da Vukovar nikada neće biti zaboravljen.