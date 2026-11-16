Nova penzijska štednja u Njemačkoj počinje se primjenjivati od 1. januara 2027. godine, a građani koji budu koristili novi model moći će ostvariti državnu podršku do 540 eura, odnosno približno 1.056 KM godišnje. Promjene su posebno značajne i za građane Bosne i Hercegovine koji rade u Njemačkoj, jer omogućavaju dodatnu štednju za penziju uz finansijski poticaj države.

Njemački parlament usvojio je reformu privatne penzijske štednje 27. marta, a Bundesrat ju je potvrdio 8. maja ove godine. Novi sistem, poznat kao Altersvorsorgedepot, zamijenit će dosadašnji model Riester-penzije za nove ugovore.

Cilj reforme je omogućiti fleksibilnije ulaganje novca za penziju, uz jednostavnija pravila i veće državne poticaje.

Koliko novca država dodaje na penzijsku štednju u Njemačkoj?

Prema novim pravilima, država će na svaki euro koji građanin uplati u privatnu penzijsku štednju dodavati 50 centi, i to za godišnje uplate do 360 eura.

Za uplate iznad tog iznosa, odnosno do ukupno 1.800 eura godišnje, državna podrška iznosit će dodatnih 25 centi na svaki uplaćeni euro.

Na taj način maksimalni osnovni godišnji poticaj može dostići 540 eura.

Posebne pogodnosti predviđene su za porodice s djecom. Roditelji koji ispunjavaju uslove moći će ostvariti dodatnih 300 eura godišnje po djetetu, a puni iznos ove podrške bit će dostupan već uz vlastitu uplatu od 25 eura mjesečno.

Građani koji ugovor o penzijskoj štednji zaključe prije 25. rođendana imat će pravo i na jednokratni bonus od 200 eura.

Šta se mijenja za one koji već imaju Riester-penziju?

Jedna od važnijih novosti odnosi se na način ulaganja novca. Novi sistem omogućava ulaganje u investicijske fondove i ETF-ove, bez obavezne garancije povrata uloženog kapitala.

Takav model pruža mogućnost većih prinosa tokom dugoročnog ulaganja, ali istovremeno nosi rizik od gubitka dijela uloženih sredstava.

Za građane koji žele sigurniji oblik štednje ostat će dostupni i proizvodi s garancijom kapitala, dok će troškovi standardnog penzijskog depoa biti ograničeni na jedan posto godišnje.

Pravo na državne poticaje bit će prošireno i na samozaposlene osobe, obrtnike i druge samostalne djelatnike koji ispunjavaju propisane uslove.

Postojeći korisnici Riester-penzije neće morati mijenjati svoje ugovore. Oni će nastaviti važiti, a prelazak na novi model bit će dobrovoljan. Od januara 2027. godine više neće biti moguće zaključivati nove ugovore prema starom Riester-sistemu.

Njemačka planira i povećanje dječijeg doplatka

Osim reforme penzijske štednje, njemačka Vlada pripremila je porezne promjene koje bi od naredne godine trebale donijeti veća primanja porodicama i određeno rasterećenje zaposlenih.

Predloženo je povećanje dječijeg doplatka, poznatog kao Kindergeld, sa sadašnjih 259 na 267 eura mjesečno od januara 2027. godine. Od početka 2028. predviđeno je dodatno povećanje na 272 eura.

Porezna reforma uključuje i povećanje osnovnog neoporezivog godišnjeg dohotka sa 12.348 na 12.564 eura u 2027. godini, a zatim na 12.900 eura godinu kasnije.

Također, paušalni porezni odbitak za troškove zaposlenih trebao bi porasti sa 1.230 na 1.430 eura godišnje.

Za zaposlene koji rade nedjeljom i praznicima predviđeno je povećanje granice osnovne satnice na koju se mogu obračunavati neoporezivi dodaci, sa 50 na 75 eura.

Za razliku od penzijske reforme, ove porezne izmjene još nisu konačno usvojene i moraju proći preostalu parlamentarnu proceduru.

Šta promjene znače za građane BiH koji rade u Njemačkoj?

Za radnike iz Bosne i Hercegovine zaposlene u Njemačkoj nova penzijska štednja otvara mogućnost dodatnog izdvajanja novca za penzionerske dane, uz državne poticaje.

Ipak, podrška od 540 eura ne predstavlja automatsku godišnju isplatu svim zaposlenima. Iznos zavisi od vlastitih uplata, ispunjavanja zakonskih uslova i izbora odgovarajućeg penzijskog proizvoda.

Njemačka Vlada procjenjuje da bi planirane porezne promjene tokom 2027. i 2028. godine građanima i privredi donijele ukupno više od deset milijardi eura rasterećenja.

Novi proizvodi privatne penzijske štednje trebali bi biti dostupni od 1. januara 2027. godine, dok se za predložene promjene poreza i dječijeg doplatka još čeka konačna odluka njemačkog parlamenta.