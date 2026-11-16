Fondacija Aldina Jahić obilježila je danas u Sarajevu prvu godišnjicu ubistva Aldine Jahić iz Kalesije, uz najavu istraživanja institucionalnih propusta u slučajevima femicida i organizovanja konferencije posvećene sprečavanju nasilja nad ženama. Na memorijalnom događaju prvi put je dodijeljena i nagrada koja nosi Aldinino ime, a pripala je Jasni Zečević iz Tuzle.

Memorijalnom skupu prisustvovali su članovi Aldinine porodice, prijatelji, predstavnici ambasada država članica Evropske unije, zakonodavne i izvršne vlasti, nevladinih organizacija i aktivisti koji se bave zaštitom prava žena.

„Aldina mi je bila prijateljica. Devet godina smo se poznavale i živjele smo nekoliko stotina metara jedna od druge. Ova godina bila je puna tuge, ali i puno rada. Fondacija je nastala jer nismo htjeli dozvoliti da se njeno ime zaboravi“, kazala je Merima Bećirović Tojaga, predsjednica Upravnog odbora Fondacije.

Naglasila je da cilj Fondacije nije samo očuvanje sjećanja na Aldinu, nego i konkretno djelovanje na sprečavanju nasilja kroz edukaciju, istraživanja i saradnju s institucijama.

Govoreći o sudskom postupku za ubistvo Aldine Jahić, koji je nedavno okončan prvostepenom presudom od 45 godina zatvora, Bećirović Tojaga upozorila je na nedostatke u institucionalnoj zaštiti žena.

„Javnost mora vidjeti kako institucije rade u ovakvim slučajevima. Samo tako se nešto može promijeniti. Zakoni postoje, ali se ne provode. Od prve prijave pa do presude ima previše mjesta gdje žena ostane sama“, poručila je.

Jasna Zečević iz Tuzle prva dobitnica nagrade „Aldina Jahić“

Na memorijalnom događaju prvi put je dodijeljena godišnja nagrada „Aldina Jahić“, ustanovljena kao priznanje pojedincima koji svojim radom doprinose zaštiti žena i borbi protiv nasilja.

Prva dobitnica je Jasna Zečević, predsjednica Udruženja građana „Vive Žene“ Tuzla, koja se decenijama zalaže za unapređenje zakonske zaštite žrtava nasilja, prevenciju i ekonomsko osnaživanje žena, posebno u ruralnim sredinama.

Nagradu joj je uručio načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović.

U okviru programa održana je i panel diskusija „Gdje smo danas i gdje bi BiH trebala biti“, na kojoj su učestvovale prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, akademska direktorica Univerzitetskog gender resursnog centra Univerziteta u Sarajevu, dr. Neira Raković iz organizacije „Glas žene“ Bihać, Alma Kratina, predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Jasna Zečević i magistrica pravnih nauka Amra Šehić.

Učesnice su razgovarale o tome koliko institucije u Bosni i Hercegovini pružaju stvarnu zaštitu ženama, kako se postojeći zakoni primjenjuju u praksi te koje su promjene neophodne u procesu približavanja Evropskoj uniji.

Fondacija Aldina Jahić istraživat će institucionalne propuste

Jedan od najvažnijih narednih koraka Fondacije bit će istraživanje postupanja nadležnih institucija, od prve prijave nasilja do donošenja sudske presude. Cilj je utvrditi gdje sistem zaštite ne funkcioniše i izraditi konkretne preporuke za njegovo unapređenje.

Za proljeće 2027. godine najavljena je konferencija o institucionalnoj koordinaciji u sprečavanju femicida, koja će okupiti predstavnike nadležnih institucija, civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija.

Fondacija planira i sistematsko praćenje slučajeva femicida, pokušaja femicida i sudskih postupaka. Dugoročni cilj je uspostavljanje javnog registra femicida, u saradnji s organizacijama koje već prikupljaju podatke o nasilju nad ženama.

Poseban dio aktivnosti bit će posvećen mladima kroz program „Filozofija prevencije“, koji podrazumijeva organizovanje razgovora i panela u školama, na fakultetima i u omladinskim organizacijama. Teme će obuhvatiti nasilje, pristanak, empatiju i razvoj kritičkog mišljenja.

Iz Fondacije Aldina Jahić poručuju da žele povezati organizacije koje se već bave ovim pitanjima kako bi zajedničkim djelovanjem ostvarile konkretnije rezultate.

„Prestanimo pitati šta je žena uradila pogrešno. Pitajmo zašto nasilnik nije zaustavljen. Ko god je protiv nasilja, već je s nama. Aldinino ime neće biti zaboravljeno“, zaključila je Bećirović Tojaga.