Suđenje za ubistvo Aldine Jahić: Porodica očekuje kaznu dugotrajnog zatvora

Suđenje za ubistvo Aldine Jahić počelo je danas pred Kantonalnim sudom u Mostaru, gdje je otvoren glavni pretres protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja.

Pretres je počeo čitanjem optužnice Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon čega su saslušani prvi svjedoci optužbe. Predmet se vodi pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, kojim predsjedava sudija Darko Zovko.

Kalajdžić se tereti da je počinio teško ubistvo Aldine Jahić iz Kalesije, koje se dogodilo 16. novembra prošle godine u Mostaru. Prema navodima optužnice, riječ je o predmetu koji obuhvata i krivično djelo neovlaštenog nabavljanja, držanja ili prodaje oružja ili bitnih dijelova za oružje.

Današnje suđenje za ubistvo Aldine Jahić pratili su članovi porodice i prijatelji ubijene djevojke. U sudnici i ispred zgrade suda nosili su bijele majice s njenim likom i porukom “Pravda za Aldinu”, želeći još jednom ukazati na važnost ovog postupka i očekivanja porodice da pravda bude zadovoljena.

Advokat porodice oštećene Damir Alić rekao je da porodica očekuje kaznu dugotrajnog zatvora. Prema njegovim riječima, cilj porodice je da ovaj postupak pošalje jasnu poruku i da se svaki budući slučaj nasilja nad ženama shvati s najvećom ozbiljnošću. Alić je naglasio da porodica ne može predlagati sankciju, ali da ima pravo insistirati na javnoj pažnji i pravdi za Aldinu Jahić.

Optuženi se ranije izjasnio da nije kriv za djela koja mu se stavljaju na teret. Nastavak postupka trebao bi donijeti nove iskaze svjedoka i izvođenje dokaza Tužilaštva HNK.

Suđenje za ubistvo Aldine Jahić i dalje izaziva veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se ovaj slučaj vodi kao jedno od najtežih krivičnih djela protiv života žene u Federaciji BiH.