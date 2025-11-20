Određen jednomjesečni pritvor Anisu Kalajdžiću, osumnjičenom za femicid u Mostaru

Selma Jatić
Županijski sud u Mostaru odredio je jednomjesečni pritvor Anisu Kalajdžiću (33), osumnjičenom za teško ubistvo 32-godišnje Aldine Jahić, koje se dogodilo 16. novembra u centru Mostara. Pritvor će se računati od trenutka njegovog lišenja slobode, 16. novembra u 18:45 sati.

Nezakonito nabavio i posjedovao pištolj

Sud je pritvor odredio i zbog sumnje da je Kalajdžić nezakonito nabavio i posjedovao pištolj koji je, prema istrazi, koristio u izvršenju ubistva.

Prema dostupnim informacijama, Kalajdžić je žrtvu, s kojom je ranije bio u vezi, presreo ispred fitness centra, gdje je došlo do sukoba. Nakon što je pokušala pobjeći, Jahić je utrčala u obližnji ugostiteljski objekt i sklonila se u toalet, odakle je pozvala policiju. Kalajdžić je ušao za njom i usmrtio je pucnjem iz pištolja. Žrtva je preminula na mjestu.

Prethodno su, prema izvorima, postojale prijetnje: Jahić je primala poruke prijetećeg sadržaja, ali ranije nije prijavila nasilje policiji. Ubistvo je potreslo BiH i izazvalo snažne reakcije javnosti, a lokalne vjerske i društvene institucije osudile su čin, ističući ozbiljnost problema rodno zasnovanog nasilja.

Sud je naveo više razloga za pritvor, kao što si postojanje opasnosti da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo, težina djela za koje je propisana kazna od najmanje 10 godina zatvora, način izvršenja i posljedice ubistva koji ukazuju da bi puštanje na slobodu ozbiljno narušilo javni red, kao i rizik utjecaja na istragu i svjedoke.

Kalajdžić će u pritvoru ostati najmanje mjesec dana, dok Tužiteljstvo HNK nastavlja istragu.

Femicidi u BiH

Prema podacima nevladinih organizacija, Bosna i Hercegovina bilježi zabrinjavajući broj femicida svake godine. Samo u 2024. zabilježeno je više od 20 smrtnih slučajeva žena u kontekstu rodno zasnovanog nasilja.

Teško ubistvo u HNK definisano je kao ubistvo koje se izvrši uz posebno težak način ili posljedice, a za koje zakon propisuje minimalnu kaznu od 10 godina zatvora. Femicid, odnosno ubistvo žene zbog njenog pola, u pravnom i društvenom kontekstu prepoznat je kao posebno ozbiljno krivično djelo koje zahtijeva strogu kaznenu politiku i preventivne mjere.

