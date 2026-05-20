Ženska mreža BiH: Femicid u porastu, institucije moraju hitno reagovati

Ženska mreža Bosne i Hercegovine oglasila se nakon novih slučajeva ubistava žena u BiH, navodeći da su „ubijene majka i kćerka, baka i prabaka“, te da je uništena cijela porodica, dok je lokalna zajednica u šoku.

U saopćenju se podsjeća da je prije manje od tri sedmice ubijena jedna majka pred maloljetnim djetetom, te da su i raniji slučajevi nasilja nad ženama završavali smrtnim ishodom, najčešće u porodičnom okruženju.

Iz Ženske mreže BiH ističu da femicid nije ubistvo iz afekta, već „planiran zločin iz mržnje prema ženama“, te upozoravaju na, kako navode, dugogodišnje sistemske propuste u prevenciji i zaštiti žrtava.

Navode i da se nasilje nad ženama često relativizuje, dok se odgovornost prebacuje na žrtve, umjesto da se fokus stavi na počinioce i institucionalni odgovor.

„Muško nasilje se toleriše, a ženama se sugeriše da budu pokorne“, navodi se u saopćenju, uz ocjenu da institucije nemaju dovoljno kapaciteta ili političke volje da adekvatno odgovore na problem.

Ženska mreža BiH pozvala je Vijeće ministara BiH da hitno usvoji podzakonske akte i osigura sredstva za formiranje savjetodavno-nadzornog tijela za praćenje femicida, kao i Ministarstvo sigurnosti BiH da unaprijedi protokole procjene rizika u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.

Također su pozvali lokalne zajednice na pojačanu kontrolu ilegalnog oružja i usvajanje strategija prevencije nasilja, te građane da prijavljuju svaki oblik nasilja.

„Svjedočimo urušavanju sigurnosti i povjerenja u institucije. Ubijene žene neće biti zaboravljene“, poručili su iz Ženske mreže BiH, izražavajući saučešće porodicama ubijenih Lucije i Vesne.