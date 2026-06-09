Film „Paviljon“ pobjednik SEE FF PARIS–BERLIN–WASHINGTON 2026

Bosanskohercegovački film „Paviljon“, u režiji Dine Mustafića, ostvario je izuzetan međunarodni uspjeh na 16. izdanju SEE FF PARIS–BERLIN–WASHINGTON, osvojivši glavne nagrade stručnog i studentskog žirija u Parisu te postavši jedno od najnagrađivanijih ostvarenja cjelokupnog ovogodišnjeg festivalskog izdanja.

Festival SEE FF već šesnaest godina djeluje kao važna kulturna platforma za promociju kinematografija jugoistočne Evrope u evropskim i svjetskim kulturnim centrima. Održava se u Parizu, Berlinu i Washingtonu, a okuplja filmove iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske. Njegova misija temelji se na ideji da kultura i umjetnost predstavljaju najvažniji prostor susreta među evropskim društvima i narodima.

Ovogodišnji međunarodni stručni žiri u Parizu, kojim je predsjedavala Frosa Pejoska-Bouchereau, dodijelio je filmu „Paviljon“ pet najvažnijih festivalskih priznanja: najbolji igrani film – „Paviljon“, najbolja režija – Dino Mustafić, najbolji scenarij – Viktor Ivančić, najbolji glumac – Rade Šerbedžija te najbolja glumica – Kaća Dorić.

Jednako snažnu podršku film je dobio i od studentskog žirija pariškog INALCO, koji je dodijelio nagrade za: najbolji igrani film – „Paviljon“, najbolju režiju – Dino Mustafić, najbolji scenarij – Viktor Ivančić, najboljeg glumca – Zijah Sokolović

Pored glavnog i studentskog žirija, SEE FF tradicionalno okuplja i druge festivalske selekcije i ocjenjivačka tijela, čime nagrade dobivaju dodatnu težinu i predstavljaju relevantan pokazatelj recepcije filma među filmskim profesionalcima, akademskom zajednicom i publikom.

Osvojivši nagrade za najbolji film, režiju, scenarij i glumačka ostvarenja, „Paviljon“ je ostvario rijetko viđen festivalski rezultat, potvrđujući svoj umjetnički domet i snažnu komunikaciju sa publikom različitih generacija i kulturnih sredina.

Ovaj uspjeh predstavlja značajno međunarodno priznanje bosanskohercegovačkoj kinematografiji i svim autorima i saradnicima okupljenim oko filma, te potvrđuje da regionalne priče, kada su ispričane snažnim autorskim glasom i vrhunskom glumačkom izvedbom, mogu pronaći univerzalan odjek na međunarodnoj sceni.

„Paviljon“ tako sa ovog festivala koji se paralelno održava u Parizu, Berlinu i Washingtonu donosi jedno od najvećih međunarodnih priznanja koje je ove godine pripalo jednom bosanskohercegovačkom filmu.

U filmu „Paviljon“ igraju: Rade Šerbedžija, Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Vladimir Jurc Lali, Kaća Dorić, Muhamed Bahonjić, Ivo Barišić, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Nikša Butijer, Vedrana Božinović, Mirjana Karanović, Ermin Sijamija, Aleksandar Seksan, Snežana Vidović, Selma Mehanović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Ivica Šarić, Mugdim Avdagić, Sabina Kulenović i Ana Novaković.

Film „Paviljon“, nastao prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, crna je komedija o grupi stanara staračkog doma “Paviljon”, koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima.

Film „Paviljon“ premijerno je prikazan na otvaranju 31. Sarajevo Film Festivala, a nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.