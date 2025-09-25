Film „Paviljon“ stigao u kina širom BiH i Hrvatske

Na radost publike širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske i regije, na velika platna stiže dugo iščekivani i višestruko nagrađivani film „Paviljon“ reditelja Dine Mustafića, koji je spektakularno otvorio 31. izdanje Sarajevo Film Festivala. Film je od danas dostupan u kino distribuciji u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli, Banjaluci, Sarajevu i Prijedoru, kao i u brojnim gradovima Hrvatske.

Detalje o terminima i satnicama igranja filma publika može pronaći na zvaničnim platformama CineStara, Cineplexxa i Meeting Pointa.

„Paviljon“, nastao prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, donosi crnu komediju o grupi stanara staračkog doma koji, nakon godina poniženja i zlostavljanja, odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima. Film na satiričan način prikazuje društvo koje zanemaruje svoje najstarije članove i postavlja pitanje šta se dešava kada starci odluče ići do kraja.

Glumačku ekipu čine neka od najpoznatijih imena regionalne kinematografije: Rade Šerbedžija, Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Vladimir Jurc Lali, Kaća Dorić, Muhamed Bahonjić, Ivo Barišić, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Nikša Butijer, Vedrana Božinović, Mirjana Karanović, Ermin Sijamija, Aleksandar Seksan, Snežana Vidović, Selma Mehanović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Ivica Šarić, Mugdim Avdagić, Sabina Kulenović i Ana Novaković.

Film je realizovan u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, dok distribuciju na Balkanu vodi kompanija Blitz. Ulaznice za projekcije dostupne su online putem zvaničnih web stranica CineStara u svim gradovima, a za Cineplexx i Meeting Point u Sarajevu karte se mogu kupiti isključivo na blagajnama tih kina.