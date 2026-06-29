VAR kontroverze na SP-u: Mogu li Zmajevi ove godine pobijediti i sudije?

VAR kontroverze na Svjetskom prvenstvu ponovo su otvorile pitanje koje navijači Bosne i Hercegovine nikada nisu do kraja zaboravili, može li se na najvećoj fudbalskoj sceni pobijediti samo protivnik ili se ponekad mora pobijediti i sudijski kriterij?

Za navijače BiH ta tema nije samo opća rasprava o modernom fudbalu. Ona ima ime, prezime i godinu. Edin Džeko, Nigerija, Brazil, 2014.

U 21. minuti utakmice protiv Nigerije, Džeko je zatresao mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajda. Snimci su kasnije pokazali da kapiten Bosne i Hercegovine nije bio u nedozvoljenoj poziciji. Umjesto vodstva Zmajeva od 1:0, utakmica je nastavljena bez gola, a nekoliko minuta kasnije Nigerija je stigla do pogotka koji je odlučio meč.

Bosna i Hercegovina je tada poražena 1:0 i eliminisana sa svog prvog Svjetskog prvenstva. Zbog toga je ta situacija ostala jedna od najbolnijih fudbalskih uspomena za bh. navijače.

Dvanaest godina kasnije, tehnologija je napredovala, VAR je postao sastavni dio fudbala, ofsajd se provjerava brže i preciznije, ali osjećaj neizvjesnosti nije nestao. Naprotiv, čini se da je kod navijača još jači.

VAR kontroverze pokazuju da tehnologija ne rješava sve

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo već je donijelo nekoliko situacija koje su izazvale burne reakcije. Navijači su se pitali zašto VAR nije reagovao kod duela u kaznenom prostoru na utakmici Gane i Engleske, zašto je Brazilu poništen gol protiv Škotske, ali i kako je Njemačkoj priznat pogodak protiv Ekvadora uprkos situaciji koja je mnogima izgledala kao prekršaj u začetku akcije.

Problem više nije samo u tome da li VAR postoji. Problem je u tome kada se koristi, kada šuti i gdje se povlači granica između “jasne i očigledne greške” i odluke koja ostaje na procjeni glavnog sudije.

Fudbal jeste kontakt sport. Nije svaki duel faul i nije svaki pad razlog za prekid igre. Ali upravo u tome nastaje najveća dilema, ako se kriterij mijenja od utakmice do utakmice, navijačima ostaje osjećaj da više ne znaju šta mogu očekivati.

Zato se i priča o Zmajevima ne može posmatrati bez te pozadine.

BiH je 2014. naučila koliko jedna sudijska odluka može promijeniti tok utakmice, raspored u grupi i cijelu historiju jednog nastupa. Tada nije bilo VAR-a da pozove sudiju i ispravi grešku. Danas VAR postoji, ali aktuelne kontroverze pokazuju da ni tehnologija ne znači automatsku pravdu.