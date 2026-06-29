Bosna postala hit: Popularna stranica objavila video o BiH koji se masovno dijeli

Bosna postala hit na Svjetskom prvenstvu, ali ne samo zbog plasmana fudbalske reprezentacije BiH u 1/16 finala, nego i zbog načina na koji se o našoj zemlji posljednjih dana govori na društvenim mrežama.

Popularna stranica Balkan Dad objavila je reel posvećen Bosni i Hercegovini, a video je privukao pažnju navijača jer na šaljiv, ali vrlo simpatičan način predstavlja našu zemlju, njenu kulturu, hranu i mentalitet.

U trenutku pisanja ovog teksta reel ima više od 14 hiljada pregleda, 629 komentara i 585 dijeljenja, što pokazuje da je priča o Bosni i Hercegovini nakon uspjeha Zmajeva postala zanimljiva i publici van naših granica.

Bosna postala hit i na profilu Balkan Dad, gdje je reel o našoj zemlji za kratko vrijeme prikupio hiljade reakcija i podijeljen je stotinama puta.

Video počinje uz dobro poznatu pjesmu Dubioze kolektiv “Take Me to America”, nakon čega autor poručuje da je vrijeme da publiku nauči osnovnim stvarima o Bosni. U nastavku se spominje puni naziv države, njena lokacija, ali i ono bez čega priča o Bosni i Hercegovini gotovo nikada ne može proći, ćevapi, burek i posebna ljubav prema domaćoj hrani.

Bosna postala hit i van fudbalskog terena

Iako je povod za objavu fudbalski uspjeh Zmajeva, reel se ne zadržava samo na sportu. Naprotiv, Bosna i Hercegovina predstavljena je kroz prepoznatljive simbole, svakodnevne navike i stvari koje mnogi povezuju s našom zemljom.

U videu se sve prikazuje u superlativu, od hrane do atmosfere, pa je upravo ta kombinacija humora i simpatije razlog zbog kojeg se ovaj sadržaj dopao i navijačima, ali i svima koji vole ovakve regionalne objave.

Plasman BiH u nokaut fazu Svjetskog prvenstva izazvao je brojne reakcije, a ovakvi sadržaji pokazuju da su Zmajevi ponovo skrenuli pažnju i izvan granica naše zemlje. Bosna postala hit tako nije samo fudbalska priča, nego i povod da se o našoj zemlji govori kroz humor, emociju i stvari po kojima je prepoznatljiva.

Reel možete pogledati u nastavku.

Video: Balkan Dad / Facebook

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