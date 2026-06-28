Američki NBC pisao o Zmajevima: Posebno ih oduševili Džeko i bh. navijači

Američki NBC Sports objavio je analizu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, koja se igra 1. jula u Santa Clari.

Autor teksta Nicholas Mendola navodi da su Zmajevi postali zvanični protivnik domaćina u nokaut-fazi, te da je sada pravi trenutak da američka publika bolje upozna ekipu koju vodi Sergej Barbarez, ali i navijače Bosne i Hercegovine.

Mendola se za NBC Sports posebno osvrnuo na atmosferu koju su bh. navijači napravili u Torontu, tokom utakmice protiv Kanade.

“Proveo sam neko vrijeme među navijačima Zmajeva prvog dana turnira, kada su ušli na stadion u Torontu i skoro pokvarili prvu domaću utakmicu Kanade u historiji Svjetskog prvenstva”, napisao je Mendola.

Bh. navijače opisao je kao spoj radosti, zahvalnosti i velike strasti, navodeći da je sve kulminiralo “vulkanskom erupcijom emocija” u gostujućem sektoru. Dodao je i da su navijači glasno pjevali kada je na stadionu puštena pjesma “Take Me To America” Dubioze kolektiv i Salvatorea Ganaccija.

Poseban dio analize NBC Sports posvetio je kapitenu Edinu Džeki, kojeg američki portal naziva živom legendom.

Mendola podsjeća i na Džekinu emotivnu poruku “Pismo djeci Bosne”, objavljenu uoči Mundijala, u kojoj je kapiten govorio o opsadi Sarajeva i djetinjstvu provedenom u opasnosti. Američki novinar piše da je kroz razgovor s bh. navijačima shvatio da Džeko za njih nije samo fudbaler, nego nacionalni heroj.

“On je naš Tom Brady”, rekao je Suljo Patković, porijeklom iz Bosne, koji živi na Floridi. “Svaki put kada je na terenu, naša srca postaju veća. Ima 40 godina, ali on je ono što mi zovemo kišobranom naše ekipe”.

Drugi navijač, Ajdin Ljuca, kazao je da je Džeko “legenda, zauvijek legenda” i da je “zauvijek urezan u historiju Bosne”.

“On je pravi lider”, rekao je Mirsad, koji je odrastao u Bosni, a živi u Iowi. “On je kao otac toj mladoj djeci. Ponosni smo na njega. Lijepo je iskoristiti ovaj turnir da mu kažemo: hvala, Džeko, za sve”.

NBC Sports podsjeća da Džeko ima 150 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, 35 više od Miralema Pjanića, te 73 gola, gotovo 50 više od Vedada Ibiševića.

Američki portal navodi i da je Džeko za reprezentaciju Bosne i Hercegovine postizao golove u 20 različitih kalendarskih godina, počevši od 2007. godine.

U taktičkoj analizi, NBC Sports piše da selektor Sergej Barbarez koristi formaciju 4-4-2, sa dvojicom defanzivnih veznih igrača u sve tri utakmice grupne faze. Kao standardni igrači izdvojeni su Nikola Vasilj, Sead Kolašinac, Ivan Bašić, Ermedin Demirović i Esmir Bajraktarević.

U tekstu se navodi da je odbrana Bosne i Hercegovine bila vrlo dobra protiv Kanade, ali nesigurnija protiv Švicarske. Posebno je istaknut Nikola Katić, naročito u igri glavom, dok se za Ermedina Demirovića navodi da predstavlja prijetnju u vazdušnim duelima.

Mendola podsjeća i na ranije duele Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Reprezentacije su se sastale tri puta, sve u prijateljskim utakmicama od 2013. godine. Prvi duel odigran je u Sarajevu, kada su Amerikanci pobijedili 4:3, uz hat-trick Jozyja Altidorea. Preostala dva meča igrana su u Carsonu u Kaliforniji. Jedan je završen rezultatom 0:0, dok je SAD 2021. godine slavio 1:0.

Za Bosnu i Hercegovinu ovo je drugi nastup na Svjetskom prvenstvu. NBC Sports podsjeća da su Zmajevi 2014. godine izgubili od Argentine i Nigerije, a potom savladali Iran rezultatom 3:1, ali nisu prošli grupnu fazu.

Ovog puta, reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je s Kanadom 1:1, izgubila od Švicarske 4:1, a zatim pobjedom protiv Katara 3:1 izborila plasman u nokaut-fazu i duel sa domaćinom turnira.