Danas je Međunarodni dan ljevorukih osoba: Od prisile i kazni do prihvatanja

Ljevoruki danas obilježavaju svoj dan, koji se svake godine 13. augusta koristi kao prilika za podizanje svijesti o izazovima s kojima se suočavaju, ali i za razbijanje brojnih mitova i predrasuda koje su ih kroz historiju pratile.

Ljevorukost je prirodna karakteristika, a procjenjuje se da lijevu ruku dominantno koristi oko 10 posto svjetske populacije. Iako je danas uglavnom prihvaćena, kroz historiju se na ljevorukost često gledalo s nepovjerenjem, a djeca su nerijetko prisiljavana da pišu i koriste desnu ruku.

Od prisiljavanja do prihvatanja

U različitim kulturama lijeva strana dugo je povezivana s nečim negativnim, nečistim ili čak natprirodnim. Zbog takvih uvjerenja roditelji i učitelji pokušavali su „ispraviti“ ljevoruku djecu, uključujući i prisilno vezivanje ili ograničavanje lijeve ruke. Takva praksa danas se smatra nepotrebnom i štetnom. Stručnjaci ističu da dijete treba podržati u njegovom prirodnom razvoju i omogućiti mu da koristi ruku koja mu je dominantna.

Jesu li ljevoruki zaista kreativniji?

Ljevorukost se često povezuje s kreativnošću, drugačijim načinima razmišljanja i boljim prostornim sposobnostima. Ipak, takve tvrdnje ne treba predstavljati kao pravilo. Nema osnove za zaključak da su ljevoruki ljudi automatski inteligentniji ili kreativniji od dešnjaka.

Kroz historiju su brojni poznati umjetnici, naučnici i druge javne ličnosti bili ljevoruki, što je dodatno doprinijelo stvaranju mita o njihovoj posebnoj nadarenosti.

Prednost u sportu

U sportu ljevorukost ponekad može predstavljati konkretnu prednost. Teniseri, bokseri, rukometaši i drugi sportisti koji koriste lijevu ruku protivnicima mogu biti nepredvidiviji jer se većina takmičara češće susreće s dešnjacima.

Zbog toga se ljevorukost u pojedinim sportovima može pretvoriti u svojevrsnu taktičku prednost.

„Prokletstvo“ ljevorukih

Jedan od upornih mitova govori o navodnom „prokletstvu“ ljevorukih, odnosno tvrdnjama da su skloniji nesrećama, bolestima ili da kraće žive. Za takve tvrdnje nema dovoljno naučnih dokaza, pa ih treba posmatrati kao dio historijskih vjerovanja, a ne kao činjenice.

Ljevoruki se, međutim, i danas susreću s praktičnim problemima. Mnogi predmeti svakodnevne upotrebe, od školskog pribora i makaza do alata i različite opreme, prvenstveno su dizajnirani za dešnjake.